Kaviaar uit een voormalige koeienstal in de Achterhoek

Zoon Jeffrey Hoentjen met een van de steuren uit de bassins. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Aan de rand van de Achterhoek vertellen de boeren hun verhaal met omgekeerde vlaggen en beschilderde hooibalen. Stikstofland. Boze tractoren staan geparkeerd naast de vele koeien- en varkensstallen. Niets wijst erop dat in een van die bedrijven een hoogst ongebruikelijke agrarische activiteit plaatsvindt. Hier, in het Gelderse Laren, zwemmen een paar duizend steuren rond in de bassins van Martin en Sandra Hoentjen.

Steur in de Achterhoek, kaviaar uit een voormalige koeienstal, en Martin Hoentjen (51) doet alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Eind jaren negentig zette hij de eerste stappen om het boerenbedrijf van zijn ouders over te nemen. Wat rundvee, wat varkens. Uitbreiding zat er niet in vanwege melk- en mestquota. Hij nam uiteindelijk maar een klein deel van de grond over, plus de varkens, ‘al waren varkens mijn hobby niet’. Hoentjen nam een ongewoon besluit voor een Nederlandse boer. Hij ging de paling in.

‘Ik ben een technicus en bij visteelt komt veel techniek kijken’, zegt hij over zijn besluit. ‘De palingkweek in Nederland was goed ontwikkeld én er was vraag, want in het wild nam de palingstand af.’ Inmiddels had hij zich bekwaamd in viskweeksystemen die hij nog altijd aanlegt voor opdrachtgevers in heel Europa. Als hij op pad is, runnen echtgenote Sandra (49) en zoon Jeffrey (24) de ‘boerderij’.

In 2005 kwam de steur op zijn pad, de drager van de kostbare zwart-groene eitjes die meer dan duizend euro per kilo doen. Nadat Iran en Rusland rond de eeuwwisseling zo ongeveer de laatste steuren hadden opgevist uit de Kaspische Zee, verschenen in West-Europa steeds meer steurkwekerijen. ‘De eigenaar van een Franse kwekerij kwam langs. Hij ging palingkwekers af om te kijken of ze kaviaar voor hem wilden produceren. Met hem werd het niks, maar mijn interesse voor steur was gewekt.’

Zwarte goud

Zoals de paling hem een uitweg bood uit het verstikkende woud van melk- en mestregels, zag hij in de steur een kans om een nieuwe bedreiging voor zijn bedrijf het hoofd te bieden. ‘Paling werd vanaf 2008 een beschermde diersoort. De glasaaltjes, de jonge aaltjes die we opkweekten, werden schaars. Die kwamen toen alleen voor in het wild.’ Lang verhaal kort: paling eruit, steur erin. En een nieuw naambordje aan de weg: De Steurhoeve.

Twee soorten heeft Hoentjen zwemmen in de schuur, in bassins met vijftienduizend liter water – markante vissen met een prehistorische stamboom. De Siberische steur, ook wel Acipenser baerii genoemd, en de grotere Acipenser gueldenstaedtii die osetra-kaviaar levert.

De bovenrand van de bassins is afgewerkt met opstaand gaas, omdat vooral de laatsten, joekels van ruim een meter, af en toe een sprong maken boven de waterspiegel. Ze worden in kringen van siervijverhobbyisten diamantsteuren genoemd en onder kwekers Russische steur, al is die benaming om geopolitieke redenen niet populair meer. ‘Een Italiaanse collega had dat op zijn labels staan. Die heeft hij weg kunnen gooien.’

Martin en Sandra Hoentjen tussen de bassins. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Siberische, een egaal-grijze vis, wordt in het 4de levensjaar geslachtsrijp, weegt dan gemiddeld een kilo of tien, en levert een dikke 10 procent van haar lichaamsgewicht aan kaviaar. De Osetra-steur, die met haar vlekkenpatroon en puntige vinnen inderdaad meer oogt als een siervijvermodel, doet er tien tot twaalf jaar over, maar is dan minstens twee keer zo zwaar.

‘De mannetjes worden verwerkt tot filets of ze gaan naar siervissenkwekers. Ook het vlees van de vrouwtjes wordt verkocht voor consumptie’, zegt Martin Hoentjen. De Steurhoeve, een van de twee kaviaarkwekerijen in Nederland, levert kaviaar en steurfilets aan zowel horeca als particulieren.

Bij het ‘oogsten’ van de kaviaar wordt niet gekeken naar de leeftijd van de vis, maar naar de grootte van de eitjes, vertelt Hoentjen. Dit gebeurt met een echoscopie. ‘Hoe ouder de vis, hoe groter het percentage kaviaar. De eitjes moeten net niet helemaal rijp zijn, dan zijn ze mooi stevig.’ Om het zwarte goud te winnen moet de vis worden geslacht.

Geen miljonairsglamour

Terwijl de boeren in de omgeving hun hart vasthouden voor de toekomst, hoeft Hoentjen zich geen zorgen te maken over Haagse duimschroeven. ‘Onze stikstofuitstoot is verwaarloosbaar in vergelijking met die van een veeboerderij. Het slib in de bassins wordt uitgereden, maar dat is heel, heel weinig. Het restwater wordt gezuiverd en mag het riool in.’ Voor eventueel antibioticagebruik – ‘nog nooit nodig gehad’ – moet een dierenarts worden opgetrommeld. Bovendien gebruikt hij biologische waterfilters en antibiotica zou die filters naar de knoppen helpen.

De miljonairsglamour waarmee kaviaar lijkt omgeven, is ver weg op de Achterhoekse hoeve. Pas als de eitjes verzendklaar in chique zwarte doosjes zitten met het goudkleurige opschrift DSC – De Steurhoeve Caviar – krijgt het product de luxe uitstraling waar het om bekendstaat. De verzendverpakking voor het gekoelde product is niet meer van piepschuim maar van karton. ‘We zijn aan het verduurzamen’, zegt Hoentjen: ‘met zonnepanelen, warmteterugwinning en energiezuinige pompen.’

Oligarchen hebben zich nog nooit gemeld in Laren, en zullen voorlopig wel even wegblijven. Maar de markt groeit, zowel die van de betere horeca als die van particulieren, zegt Hoentjen. Af en toe komt er zelfs een nieuwsgierige buurtgenoot langs om een blikje te kopen, benieuwd naar dat wonderlijke nieuwe streekproduct.