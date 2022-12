Kassa rinkelt bij energiehandelaar Vitol, ‘bedrijvendokter’ gedagvaard voor onrechtmatig handelen

Russell Hardy Beeld Reuters

Winnaar: Russell Hardy, de ceo van de Zwitsers/Nederlandse energiehandelaar Vitol

Russell Hardy, de ceo van de Zwitsers/Nederlandse energiehandelaar Vitol, kan tevreden terugzien op een winters weekje. Britse consumenten betaalden afgelopen maandag recordprijzen voor de stroom afkomstig van Vitols energiecentrale Rye House bij Londen. Doordat er een gebrek was aan opwekcapaciteit, moest er omgerekend 6.870 euro worden neergeteld per megawattuur, honderd keer de prijs van vóór de energiecrisis.

De Britse toezichthouder laakte de ‘onmatige’ prijzen. Volgens de waakhond kondigen sommige energieleveranciers in tijden van krapte soms bewust aan dat ze hun centrales stilleggen, zodat er onverwachte tekorten ontstaan en de stroomprijs omhoog schiet. Vervolgens moet de landelijk netbeheerder de hoofdprijs betalen om energiebedrijven te overtuigen hun centrales niet uit te schakelen, om het stroomnet in balans te kunnen houden. De kosten hiervan waren afgelopen november al hoger dan er normaal gesproken in een hele winter wordt betaald.

Een woordvoerder van Vitol waste zijn handen tegenover Bloomberg in onschuld. Volgens hem waren er technische problemen met de centrale en hebben onderhoudsmedewerkers dag en nacht gewerkt om de productie overeind te houden. ‘In tijden van weinig wind en zon zijn het gascentrales als de onze die de Britse stroomvoorziening op orde houden.’

Op volle kracht levert Vitols gascentrale 410 megawatt vermogen, waardoor er per uur 2,8 miljoen euro omzet werd geboekt. De toezichthouder zint op maatregelen.

Verliezer: ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom van Miss Etam en Steps

‘Bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom is door de curator gedagvaard vanwege een tekort van 4,5 miljoen euro na het faillissement van de kledingconcerns Miss Etam en Steps.

Als hoofdbestuurder van de Nederlandse holding NXT Group wordt Rozenboom ‘onrechtmatig handelen’ verweten, nadat hij in september 2020 de Nederlandse tak kocht van het failliete Belgische FNG Group, waaronder de kledingwinkels van Miss Etam, Steps en Claudia Sträter vielen. Deze werden ondergebracht in het nieuwe NXT Group.

Bij de personeelsleden van Miss Etam gingen meteen de alarmbellen af. Rozenboom had immers de reputatie van een ‘bedrijvendokter die liever amputeert dan geneest’. Hun vrees werd bewaarheid, want Miss Etam moest vorig jaar na 115 jaar definitief zijn deuren sluiten.

Rozenboom noemt zijn methode het ‘kopen en weer doorverkopen van bedrijven’. Hij had voor de overname van Miss Etam al meerdere, ‘valse doorstarts’ op zijn naam staan, bij Free Record Shop, McGregor, Gaastra, Invito en Dungelmann.

Curator Nils Reerink constateert in zijn verslag dat Rozenboom zijn holding NXT Fashion bewust heeft opgesplitst in meerdere bv’s om ‘de kosten van de activa te scheiden’. De loonkosten van de ongeveer zeshonderd medewerkers zaten bijvoorbeeld in een andere bv dan de voorraden van de winkels. ‘Voor de gekozen vennootschapsstructuur van NXT Group bestaat geen rechtvaardiging’, aldus Reerink.

In een gezamenlijke verklaring laten Rozenboom en Reerink weten dat ze hun geschil voorleggen aan de rechter.

Robèrt Misset