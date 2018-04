Kartelboetes ACM voor koel- en vriesopslagbedrijven blijken onterecht

Onvoldoende bewijs

H&S Coldstores vocht de boete van de ACM met succes aan. De bestuursrechter vindt dat er onvoldoende bewijs is dat dit bedrijf deelnam aan een kartel. Het bedrijf hoeft de ACM-boete van circa zeven ton daarom niet te betalen. Ook een van de andere bedrijven (niet Kloosterboer) ontspringt de dans, omdat de ACM volgens de rechtbank te laat was met het boetebesluit.



Vorig jaar gaf een rechtbank de ACM ook al een tik op de vingers in een zaak over gesjoemel bij executieveilingen van woningen. De toezichthouder had 78 vastgoedhandelaren een boete opgelegd, omdat zij stiekem samenwerkten bij executieveilingen van woningen. Door onderling biedafspraken te maken, konden zij de prijs van de huizen op de veiling kunstmatig laag houden, om ze dan later met flinke winst door te verkopen. Van de beboete handelaren gingen er 61 in beroep tegen het ACM-besluit. Ook in die zaak achtte de rechter kartelvorming niet bewezen. De toezichthouder moest de vastgoedhandelaren een schadevergoeding betalen.