Kan wintersport niet aan banden worden gelegd?

Er is een top tien van de grootste uitvindingen in de wereldgeschiedenis: wiel, drukpers, ploeg, cement, stoommachine, penicilline, gloeilamp, lens, papier en computer. Bij de tien slechtste uitvindingen zou de skilift samen met de sigaret hoge ogen gooien.

Ze zijn er nog geen honderd jaar, maar deze liften hebben eerst in de Alpenlanden en later in andere landen met een bergketen, het landschap op ongekende wijze verrommeld. Ze hebben de wintersport mogelijk gemaakt, een vakantie voor de geprivilegieerde witte klasse. Op dit moment gaan volgens een ruwe schatting wereldwijd zo’n 100 miljoen mensen op wintersport, onder wie 1 miljoen Nederlanders.

Dat zou de komende tien jaar volgens prognoses verdubbelen, omdat de nieuwe middenklassen in Azië deze vorm van vakantie ontdekken. Producenten van ski-benodigdheden (schoenen, latten, boards, pakken en imperialen) rekenen zich rijk. Ze schatten dat de omzet in tien jaar kan stijgen van een kleine 15 naar 32 miljard dollar. Daarnaast verdienen de gebieden zelf nog miljarden aan skipassen, hotel- en pensionovernachtingen en horeca-uitgaven.

Dat zijn de economische voordelen. Daar staan de maatschappelijke kosten tegenover. Skigebieden liggen in dunbevolkte streken waar vooral schuwere diersoorten huizen. Die worden deels verjaagd door toeristen, sneeuwkanonnen, piste-onderhoudsmachines en skiliften. Daarnaast laten toeristen tonnen rommel en afval achter in de skigebieden.

Voor de aanleg van pistes worden vaak bomen gekapt en hellingen heringericht met bulldozers en dynamiet. Dit tast de bovenlaag in de bergketens aan met het risico van verkeerde begroeiingen en onstabiele grondmassa’s. Voor de inzet van sneeuwkanonnen – waar geen piste meer zonder kan – moeten spaarbekkens worden gegraven en rivieren worden afgetapt. Dit leidt tot verdroging.

Ook het water- en energieverbruik van de sneeuwkanonnen is erg hoog. Voor het prepareren van de pistes wordt de sneeuw aangedrukt en worden vaak chemicaliën gestrooid om de sneeuw rul te houden. Ook dat tast de vegetatie aan. Deze kosten zijn niet te becijferen. En dat voor zeven dagen zoeven van berghellingen, waarna iedereen op weg naar het platte Nederland de files op de Duitse Autobahn trotseert. ‘Nou, ons lukte het in twaalf uur vanuit het Brixental’, klinkt goed tegen vrienden.

Bij de alleroudste liften – niet meer dan touwen die werden aangedreven door paarden of waterwielen – kon de massa nog worden weggehouden. Maar de uitvinding van de sleeplift en stoeltjeslift in de jaren dertig van de vorige eeuw zette de deur open voor de grote trek naar de bergen in de winter en het vroege voorjaar.

Eigenlijk zouden de meestal klungelende alpineskiërs zich moeten afvragen of het sociaal is duizenden euro’s uit te geven voor een weekje wintersport, terwijl 60 procent van de Nederlanders moeite heeft rond te komen. De toename van het aantal wintersporters loopt parallel aan de door de SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) geconstateerde ongelijkheid.

Er wordt al gefilosofeerd om maar een einde te maken aan de Olympische Winterspelen vanwege sneeuwgebrek, maar misschien moet de hele wintersport wel worden gestopt. De liften mogen als erfgoed van voorbije tijden in het museum van slechte uitvindingen worden bijgezet, samen met latten en boards. Dat zou een goede toeristische attractie zijn.