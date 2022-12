Kan Van Boxmeer lelijk eendje Vodafone redden van aasgieren?

Tweeënhalf jaar nadat hij als topman bij Heineken afzwaaide, haalde Jean-François van Boxmeer weer de koppen van de financiële kranten. Deze week zette hij als chairman of the board van Vodafone zijn ceo Nick Read aan de kant, hoewel die volgens de officiële berichten zelf de handdoek in de ring zou hebben gegooid.

Maar niemand die dat echt gelooft. Want Vodafone – in de jaren negentig het visitekaartje van de Britse hightech en later de grootste mobiele telecomaanbieder ter wereld – is bezig te verpieteren. Activistische aandeelhouders, zogenoemde aasgieren, roeren zich bij het bedrijf dat in Nederland bekend is als mede-eigenaar is van telecom-, kabel en televisiebedrijf Vodafone-Ziggo. Nu de mooie zwaan een lelijk eendje is geworden, willen ze die wel in stukjes hakken.

Van Boxmeer blijkt zich in een slangenkuil te hebben gemanoeuvreerd. Voor het geld hoefde het niet. Bij Heineken was hij 15 jaar ceo. In die periode verdiende hij 88 miljoen euro aan salaris en bonussen. En toen hij in 2020 opstapte kreeg hij nog eens 12,5 miljoen euro mee. Dus zelfs zijn achterkleinkinderen zijn een leven in luxe gegarandeerd.

Vijf maanden na zijn vertrek werd hij chairman of the board van Vodafone, hetgeen in het Britse one tier managementsysteem – uitvoerende bestuurders en toezichthoudende commissarissen vormen één bestuur – de machtigste positie is. En sinds die tijd is de koers van het aandeel gezakt van 120 naar 85 pond.

Nick Read is nu tot zondebok uitgeroepen. Van Boxmeer moet op zoek naar een opvolger die een manier weet om deze aasgieren te verjagen. In een officieel persbericht prijst Van Boxmeer de vertrekkende ceo het graf in. Hij zou het geweldig goed hebben gedaan, hoewel zijn tijd bij Vodafone meer op een opeenstapeling van miskleunen lijkt.

Vodafone werd in 1982 opgericht in Groot-Brittannië, drie jaar voordat in dat land het eerste telefoontje met een mobiele telefoon werd gepleegd. In 2000 verbaasde het bedrijf de wereld door een absurde 200 miljard dollar te betalen voor de overname van het Duitse Mannesmann, een voormalig staalconcern dat telecom tot nieuwe kernactiviteit had gemaakt. Vodafone werd daarmee het symbool van de megalomanie vlak voor de dotcomcrisis.

Het marktleiderschap duurde tot 2014, toen het bedrijf zich aan de overnames bleek te hebben vertild. Er werd een langdurig reorganisatietraject ingezet, waarbij onder meer het Japanse en Amerikaanse bedrijf werden verkocht. Vodafone concentreerde zich daarna op Europa, Afrika en nieuwe technologie. Duitsland werd de belangrijkste markt. Maar op andere Europese markten raakte Vodafone verwikkeld in een enorm concurrentiegevecht met talrijke aanbieders. In 2019 werd de positie versterkt door in Oost-Europa de activiteiten van Liberty Global over te nemen voor een bedrag van 18,4 miljard. Hiermee liep de schuld op tot 45 miljard euro. En omdat de beurskoers daarop in elkaar stortte is dat inmiddels twee keer de beurswaarde van het bedrijf.

Als Van Boxmeer geen wonderdokter kan vinden die het tij weet te keren, dreigt voor Van Boxmeer een tragedie bij Vodafone.

Ieder zijn vak.