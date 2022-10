Kan schrappen tussendoorvakantie een einde maken aan armoede?

Wie vanaf 31 oktober zeven dagen een bungalow voor vier personen wil huren bij Center Parcs in Zeewolde betaalt daarvoor 2.119 euro. Wie denkt dat alleen de happy few zich dit kunnen permitteren komt bedrogen uit. Er is nog één huisje beschikbaar van de ruim achthonderd op dit park. En ook op de bijna vierhonderd andere vakantieparken in dit land is nauwelijks een huisje te krijgen.

Afgelopen vrijdag stond een nieuwsploeg van de televisie bij de ingang van het park in Zeewolde, waar mensen zich massaal meldden voor een weekje uitwaaien. De kinderen sprongen bovenop de bedden, terwijl de ouders de boodschappen uit de auto haalden. Er werd niet gevraagd of ze zich het weekje uitwaaien wel konden permitteren.

Maandag was het Armoededag. Ook hier was aandacht voor. Een honderdtal mensen had zich verzameld voor een demonstratie, waarvan een van de journaals verslag deed. En Nationale ombudsman Reinier van Zutphen riep dat ‘veel mensen door de inflatie en stijging van de energieprijzen door de bodem zakken’. Ze sturen hun kinderen met een lege maag naar school, kunnen de verwarming niet meer aanzetten en zijn voor de boodschappen aangewezen op de Voedselbank. Maar tegelijkertijd werd ook gemeld dat de autoverkopen met 10 procent zijn gestegen. En enkele honderdduizenden Nederlanders zijn druk bezig de te veel betaalde belasting in box 3 terug te halen bij staatssecretaris Marnix van Rij.

Eigenlijk geven de journaals elke dag onbewust een verslag van het grote verschil tussen arm en rijk in Nederland. Behalve armoede is er nog heel veel rijkdom in dit land. Niet alleen bij een kleine bovenlaag, maar ook bij Jan Modaal of Jan Bovenmodaal. De overgrote meerderheid van de Nederlanders kan het nog altijd breed laten hangen. Volgens de definitie is de grens voor armoede een maandelijks inkomen van minder dan 1.267 euro voor een alleenstaande en 1.756 euro voor een koppel. Volgens de laatste cijfers van het CBS zit 6,8 procent van de Nederlanders onder die grens, ongeveer 1 miljoen. En in een groot aantal van die gevallen komt dat omdat ze de weg kwijt zijn geraakt in het toeslagenlabyrint of de armoede lijdzaam accepteren.

Dat betekent dat ruim 16 miljoen Nederlandse gezinnen boven die grens zit. Voor een groot deel is dit maar net. Mogelijk zullen op dit moment nog eens twee of zelfs drie miljoen Nederlanders moeten beknibbelen op de boodschappen, niet op vakantie kunnen en de thermostaat op 18 graden moeten zetten. Maar dan blijven er nog 12 miljoen over die de herfstvakantie naar Center Parcs wel kunnen betalen.

Het moet in een beschaafd land als Nederland toch mogelijk zijn dat die 12 miljoen Nederlanders iets meer belasting betalen om die 4 miljoen Nederlanders uit de problemen te halen? Tenslotte delen de arme en rijke Nederlanders ook iets. Ze zijn ontevreden en stemmen op een protestpartij – de armen vanwege de energieprijzen, de rijken vanwege de prijs en drukte van een tussendoorvakantie.