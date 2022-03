Kan Rusland met cryptovaluta de economische oorlog overleven?

Bitcoin is een libertarisch-anarchistisch idee. Satoshi Nakamoto – wie dat ook mag zijn – lanceerde de cryptomunt in 2009 nadat het internationale financiële systeem op zijn grondvesten schudde als gevolg van de kredietcrisis. Bitcoin maakte het mogelijk transacties te doen buiten het krakende, door de overheid en centrale banken gecontroleerde, betalingsnetwerk.

De mysterieuze Nakamoto kreeg meer volgers als een hedendaagse messias die water in wijn verandert, of de hele Sahel voedt met vijf broden en twee vissen. Hoewel talrijke economen en wetenschappers het nepgeld vinden, is de koers sneller gestegen dan welk aandeel ook. En nieuwe cryptovaluta rijzen als paddenstoelen uit de grond. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz zei ooit dat cryptomunten vooral worden gebruikt door criminelen die er transacties mee kunnen doen die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals het witwassen van geld.

Dat is mogelijk. Bitcoin is tenslotte bedoeld om mensen anonimiteit te verschaffen die niets met het financiële systeem te maken willen hebben. Het valt buiten de bevoegdheid van financiële waakhonden. En dat kan naast criminelen soms ook politieke schobbejakken van pas komen. Niet voor niets zijn het vooral bananenrepublieken waar de bitcoin daadwerkelijk als betaalmiddel – en niet alleen als speculatie-object – wordt gebruikt.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de koers van de bitcoin gestegen van 35 duizend tot 40 duizend euro. Ook andere cryptovaluta zoals ethereum stegen in waarde. Een groot deel van die waardestijging hangt samen met de enorme vraag vanuit Rusland. Daar zouden particulieren uit angst voor de scherpe koersval van de roebel tegoeden hebben omgezet in bitcoins. En dat is niet zo gek want de roebel heeft ten opzichte van de euro 30 procent van zijn waarde verloren. Daarnaast zouden Russische bedrijven, financiële instellingen en oligarchen grote hoeveelheden bitcoins hebben opgekocht. Reden is dat Russische banken zijn afgesloten van het internationale betalingsnetwerk Swift en niet meer bij hun tegoeden in het buitenland kunnen.

Ook de Russische centrale bank kan geen deviezen meer krijgen om de koers van de roebel te steunen. Doel is, zoals de krijgshaftige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen het noemt, het financiële verkeer van Rusland ‘te verlammen’. Nu militair ingrijpen er niet in zit moet de Russische beer economisch tot overgave worden gedwongen.

Met bitcoins en andere cryptovaluta zouden de Russen buiten het zicht van de autoriteiten toch grensoverschrijdende transacties kunnen doen. Bitcoinplatforms ontkennen dat dit gebeurt. Russische instellingen die tegoeden in cryptovaluta omzetten, zouden van betalingen worden uitgesloten. Cryptovaluta zouden geen veilige haven voor wetsovertreders zijn, omdat met slimme blockchaintechologie te achterhalen is wie achter betalingen zit. Daarnaast is de cryptoportemonnee te blokkeren.

Deze reacties zijn begrijpelijk, want de platforms willen er niet van beschuldigd worden een sluipweg te bieden in de bijna mondiale financiële blokkade van het land. Maar zekerheid is er niet. De waarde van bitcoins, andere cryptomunten en stablecoins – cryptovaluta die worden gedekt door cash geld of goud – is zo snel gestegen dat het overzicht van deze markt totaal zoek is.

Poetin zou met libertarisch-anarchistische middelen de economische oorlog kunnen overleven.