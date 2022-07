Kan rekeningrijden meteen ook voor e-bikes?

Regeren is vooruitzien. Het kabinet wil dat leaserijders in 2025 alleen nog volledig elektrische auto’s kunnen kiezen. In 2030 moeten twee kleine kerncentrales in Nederland verrijzen. In 2035 mogen geen nieuwe auto’s met een benzine- of dieselmotor meer verkocht worden. In 2050 moet het land CO2-neutraal zijn. Er zou nog aan kunnen worden toegevoegd dat iedereen in 2100 rijk moet zijn. En in 2150 moet Nederland een hemel op aarde zijn, waarin iedereen eeuwig gelukkig is.

Tot die tijd mag gewoon worden aangerommeld en kunnen de kolencentrales weer worden opgestookt. Vooruitzien is gemakkelijker dan doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Meestal gebeurt er iets onvoorziens. En anders ligt de lobby dwars of komt het electoraat in opstand, zoals bij de stikstofplannen.

Het nieuwste plan is om in 2030 alsnog rekeningrijden in te voeren. Niet met een spitsheffing waarvoor ingewikkelde apparatuur zoals satellietkastjes of snelwegcamera’s nodig zijn, maar op de meest simpele manier. Jaarlijks wordt bij de APK-keuring het aantal gereden kilometers afgerekend. Het enige wat nodig is om fraude te voorkomen, is dat er niet met de kilometerstand van het vehikel kan worden geknoeid.

Met deze regeling moeten de gemiste inkomsten uit benzineaccijnzen en wegenbelasting worden gecompenseerd, want elektrische auto’s hebben geen benzine of diesel nodig en zijn nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Het huidige vieze wagenpark is ondanks de tijdelijke accijnsverlaging goed voor liefst 14 miljard euro aan belastinginkomsten, en inclusief BPM, de belasting op de aankoop van een auto, zelfs meer dan 15 miljard. Dat is een enorme som waarvoor wel wat meer wordt gedaan dan wegen en viaducten aanleggen.

Als er een heffing komt per gereden kilometer – zeg: 5 cent per kilometer oftewel 1.000 euro voor 20 duizend gereden kilometers – zijn het echter niet meer de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Het wordt gelijke monniken, gelijke kappen. Mensen met een Mini Cooper van drie meter lang moeten hetzelfde betalen als mensen die zich de luxe van een P.C. Hoofttractor of een limousine van negen meter kunnen permitteren. Het leeggewicht van de auto die nu een factor is in de berekening van de motorrijtuigenbelasting doet er niet meer toe. Maar ongelijkheid is altijd het minste probleem van dit kabinet geweest.

Als de staat nu toch bezig is om rekeningrijden in te voeren, zou dat meteen ook kunnen worden gedaan voor e-bikes. Uiteindelijk zijn die net zo vervuilend als elektrische auto’s. En de razendsnelle opkomst van het voertuig dat volgens het Volkskrant Magazine zelfs een statussymbool is, heeft van de fietspaden een vrijplek voor hooliganisme gemaakt. Daar zou best iets voor mogen worden betaald.

Indien sjoemelen met de kilometerteller van auto’s kan worden voorkomen, moet dat ook kunnen lukken met die van e-bikes. Natuurlijk zullen de e-bike-gebruikers op hun achterste benen staan, net als de boeren, de industriëlen en de gepensioneerden. En natuurlijk zullen de leiders van VVD, CDA en D66 op hun congres de wind van voren krijgen.

Maar regeren is vooruitzien. Het hoeft niet vandaag.