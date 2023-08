Kan pechgeneratie ‘gat van Kaag’ dichten?

Dat de rente stijgt is niet alleen voor spaarders goed nieuws. Ook mensen met schulden kunnen ervan profiteren. Tenminste, degenen die oude kredieten hebben uitstaan tegen rentes van 1 procent of nog minder. Zoals tussen 2014 en 2022 het geval was.

Deze schulden zijn nu stukken minder waard, vooral als ze nog een lange looptijd hebben. Er is een staatslening met 0 procent rente die pas in 2052 wordt afgelost. Voor 440 euro kan al een obligatie worden gekocht die in 2052 1000 euro aan aflossing oplevert. Alleen zal in die hele periode geen rente worden genoten.

Ook de studenten van de zogenoemde pechgeneratie – de groep die tussen 2015 en 2023 geen basisbeurs ontving, maar onder het leenstelsel viel – zouden hiervan gebruik kunnen maken. Ze zouden hun uitstaande lening kunnen aflossen tegen de helft – of nog minder – van het verschuldigde bedrag. Daar wordt niemand slechter van: de studenten niet, en ook de overheid niet. Op internet is hier al een actie voor begonnen die door al meer dan tienduizend mensen is ondertekend.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

In totaal is door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) liefst 35 miljard aan studenten geleend. Voor een groot deel tegen 0 procent rente. Een deel is voor een periode van 15 jaar, een ander deel voor 35 jaar. Hoewel de rente elke vijf jaar kan worden aangepast aan de markt – dit jaar naar 0,46 procent voor 35-jarige leningen van huidige studenten in het hoger onderwijs – is de contante waarde van die leningen zelfs gehalveerd als de rente stijgt naar 3,5 procent.

Of de euro die DUO nu heeft uitstaan, is over pakweg twintig of dertig jaar maar 50 eurocent waard. De overheid zou het ‘gat van Sigrid Kaag’ probleemloos kunnen dichten door studenten de gelegenheid te geven schoon schip te maken. Als de helft op het aanbod ingaat, is Prinsjesdag een echte feestdag zonder zure gezichten. En dan kan er gewoon nog iets gedaan worden aan de ‘stijgende armoede’. Kortom, Kaag zal met vlag en wimpel door de academici uitgeleide worden gedaan.

Het zou geen precedent scheppen, omdat het al eerder is gedaan. In de jaren tachtig kon bij oplopende rentes ook oude studieschulden van bijvoorbeeld 25 duizend gulden voor de helft van dat bedrag worden afgelost. Toen zat minister Onno Ruding van Financiën op zwart zaad. Op dit moment weigert de overheid korting te geven bij het versneld aflossen van de studieschuld. En dat is eigenlijk een beetje, zo niet twee beetjes, dom.

Net zoals pensioenfondsen gewend zijn te doen, kan DUO de contante waarde van de uitstaande schuld terugrekenen. Daarna moeten de uitkomsten voorgelegd worden aan het ministerie van Financiën dat zelf ziet dat het terugkopen van studentenleningen lucratiever is dan de uitgifte van een nieuwe staatslening.

Stijgende rente is ook goed nieuws – net als de dalende – voor degenen die naar een halfvol glas durven te kijken.