Kan Nederland niet beter twee kerncentrales leasen?

Behalve gemoedsrust en vertrouwen in het kabinet kan tegenwoordig alles worden geleased: vliegtuigen, appartementen, auto’s, fietsen, koelkasten en meubels. Voor 19,99 euro per maand kan bij het beursgenoteerde Beter Bed een boxspring worden geleased. Mogelijk kan Rutte IV aan deze leasehype meedoen en twee kerncentrales leasen.

Met de bouw van twee eigen kerncentrales in het Zeeuwse Borssele, zoals in het regeerakkoord staat, is een investering van 20 miljard euro gemoeid. En dan duurt het vijftien jaar voordat die worden opgeleverd. Zoals gebruikelijk zullen de uiteindelijke kosten wel veel hoger uitgevallen zijn als de centrales rond 2035 ook daadwerkelijk draaien. Vooralsnog wil de overheid een kwart van de kosten voor haar rekening nemen: vijf miljard.

Dat lijkt op geldverspilling. Misschien is de technologische ontwikkeling van andere, veiligere en nog schonere energiebronnen over vijftien jaar wel zover dat kernenergie totaal overbodig is. Terwijl Nederland kerncentrales wil gaan bouwen, is buurland Duitsland bezig ze allemaal buiten gebruik te stellen. Niets zou logischer zijn dan de Duitse kerncentrales die voor een deel vlak over de grens met Nederland liggen dan maar over te nemen. De net aangetreden Duitse stoplichtcoalitie zou er mogelijk ook blij mee zijn. Want daar worden miljarden gestoken in de Atomausstieg: het buiten gebruik stellen en opruimen van de kerncentrales. Daarnaast moet de Duitse regering de huidige eigenaren ook nog compenseren, omdat die anders het loodje leggen.

Een leasemaatschappij voor kerncentrales bestaat nog niet. Maar het is mogelijk een interessant businessmodel. Het geeft landen flexibiliteit. Wereldwijd ligt kernenergie gevoelig. Leasecontracten kunnen snel worden beëindigd of opnieuw worden afgesloten bij Energiewendes zoals nu in Duitsland. Stel dat na Rutte V en VI toch een keer een andere regering komt, die tegen kernenergie is. Dan kan die gewoon het leasecontract opzeggen en zit het niet met de erfenis van Rutte IV opgezadeld. Dat voorkomt kapitaalvernietiging.

Gezien de traditionele Duitse degelijkheid mag niet worden verwacht dat de Duitse centrales allemaal oude meuk zijn. De huidige kerncentrale in Borssele uit 1973 kan ook nog langer mee, zodat de Duitse centrales niet geheel zullen zijn afgeschreven. In Emsland, 20 kilometer over de grens bij de Drentse plaats Emmen, werkt nog een centrale die in 1988 operationeel werd. Die moet uiterlijk in 2023 worden gesloten. Misschien hoeft Nederland niet eens te leasen, en kan deze centrale en misschien nog enkele andere, mogelijk betere in Duitsland gratis worden weggehaald. De 20 miljard euro die ermee wordt bespaard, kan dan in nuttigere dingen worden gestoken, bijvoorbeeld in de verduurzaming van het Nederlandse woningbestand. Voor dat bedrag kunnen ook 1,5 miljoen woningen van een warmtepomp (gemiddelde kosten een kleine 15 duizend euro) worden voorzien.

En met de bewoners kan dan een leasecontract worden afgesloten. Misschien is dat beter voor de gemoedsrust en het vertrouwen in Rutte IV.