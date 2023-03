Kan Mozes afdalen in de Lente van de Onvrede?

In het bijbelboek Exodus wordt het woord ‘morren’ voor het eerst gebruikt. ‘Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte’, zo mort het volk. Hun leiders Mozes en Aäron, die de Israëlieten door de Rode Zee uit Egypte hadden geleid, moeten het ontgelden. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’

Op dit moment lijkt Europa op de woestijn van Sinaï, waar democratisch gekozen leiders worden verdoemd door het morrende volk. Dat pikt het niet meer, staakt, voert actie, bezet en blokkeert en werpt barricades op. ‘Duitsland maakt zich op voor verlammende ‘Mega-Streik’’, kopte deze krant. In Frankrijk worden de hardste acties in vijftig jaar gevoerd tegen de pensioenhervormingen. In Groot-Brittannië zijn de grootste stakingen sinds de Winter van de Onvrede in 1979. Israël, net buiten Europa, is verlamd. In Spanje is het luchtverkeer ontregeld door stakingen bij de verkeerstorens, in Griekenland is het hommeles bij het spoor en in Nederland bij het streekvervoer. De waslijst met knelpunten in het internationale reisverkeer is zelden zo groot geweest.

In Frankrijk worden ook al vergelijkingen getrokken met de studentenrevoltes van mei 1968, die zich over heel Europa verspreidden. Daarbij ging het om meer gelijkheid en zeggenschap. Dit keer is het een potpourri van ongenoegen. Is het de onvrede over de hoge inflatie? Of is het een protest tegen de bezuinigingen? Wil het volk dat hun leiders krachtdadig actie ondernemen tegen de klimaatverandering? Of wil het volk juist dat de leiders een pas op de plaats maken met hun verduurzaming?

Pikken we het niet langer dat er zoveel vluchtelingen in Europa asiel willen of een beter leven zoeken? Of pikken we het niet dat zoveel vluchtelingen in gammele bootjes de oversteek moeten wagen, verdrinken en hier in kampen creperen? Moet de hulp voor Oekraïne worden opgevoerd en de sancties tegen Rusland versterkt? Of is dat een alleen een afleidingsmanoeuvre van falende leiders en moeten die naties het maar zelf oplossen?

Hebben de gepensioneerden het te goed ten koste van de jonge generatie? Of wordt de gepensioneerden hun rechten ontnomen? Worden academici met hun bullshitbanen te veel bevoordeeld ten opzichte van beroepsgroepen waar echt behoefte aan is, zoals verpleegkundigen, politiemensen, conducteurs en docenten? Of moet worden geïnvesteerd in een hoger opgeleide bevolking?

Is er meer Europa nodig of minder? Moeten de banken door de belastingbetalers worden gered of in hun eigen sop gaarkoken? Moeten BN’ers worden afgerekend voor seksuele escapades en pestgedrag uit het verleden? Of moet dat met de mantel der liefde worden bedekt? Moeten één miljoen huizen op de spaarzame ruimte worden bijgebouwd, of moet de huidige woonruimte beter worden benut?

Het volk mort, maar individueel hebben ze allemaal een andere reden. Misschien zou de Heer het volk tot de orde moeten roepen en een profeet zenden die in stenen tafelen het antwoord op de vorige tien vragen beitelt. Manna alleen helpt niet meer.