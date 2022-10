Kan Japan 100 duizend honderdjarigen aan?

Het kan liggen aan de kwaliteit van de zorg. Of aan een gezondere levensstijl, vooral qua voedingsgewoonten. Of aan het grote respect voor ouderen. Of aan een samenstel van al deze factoren.

Maar Japan is op weg naar een recordaantal van meer dan 100 duizend honderdjarigen. Het land telt nu 90.562 mensen die ouder zijn dan 100 jaar. Opvallend is dat 80.161 (88 procent) daarvan van het vrouwelijk geslacht is.

De stijging is spectaculair voor een land dat begin jaren zestig nog volledig verarmd was door de oorlog en sinds eind jaren tachtig nauwelijks meer groeit. In 1963 telde Japan slechts 153 honderd-plussers, in 1981 waren dat er voor het eerst meer dan duizend, in 1998 10 duizend, in 2012 50 duizend en nu al meer dan 90 duizend. Op elke 100 duizend inwoners zijn er in het land 72 mensen die de leeftijd van 100 zijn gepasseerd. In Nederland zijn dat er tien.

Japan vierde onlangs zijn Dag van Respect voor de Ouderen, een nationale snipperdag die sinds 2003 elk jaar op de derde maandag van de maand september plaatsheeft. De bedoeling is dat jongeren die dag bij ouderen op bezoek gaan, lunches of diners bereiden en ze voor even in de watten leggen. Mensen die honderd jaar worden krijgen van de Japanse regering ook een felicitatiebrief en een zilveren kopje.

Misschien stimuleert het Japanners zo oud te worden. Overigens is het op drie andere eilanden nog beter toeven voor ouderen. Dat zijn de Caraïbische palmeilanden Guadaloupe, Martinique en Barbabos, waar er in percentage van het aantal inwoners nog meer mensen 100 jaar of ouder zijn. Op die eilanden is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke honderdjarigen ook veel geringer dan in Japan. Maar de eilanden zijn gezien hun kleine bevolking niet zo representatief. Daarnaast doen niet alle Caribische eilanden het zo goed. Aruba heeft maar vier honderdjarigen op 100 duizend inwoners.

Japanners prijzen zich gelukkig dat ze gemiddeld zo oud worden. Maar het schept een probleem. Er komt een periode van hypervergrijzing aan, ook omdat Japan een ongekend laag geboortecijfer heeft. Eind vorig jaar woonden in Japan 36,8 miljoen 65-plussers. Dat is al 30 procent van de bevolking. En dat loopt in het volgend decennium op tot bijna 40 procent.

Van de 36,8 miljoen 65-plussers hebben er nu al tien miljoen een gewone baan, vooral in de detailhandel, de horeca en de zorg. En nog eens drie miljoen Japanners van 65-plus hebben een onregelmatige baan. Of 13,6 procent van de banen in Japan wordt ingevuld door een 65-plusser.

Het is nodig om het zorgsysteem betaalbaar en bemensbaar te houden. Japan heeft een van de beste zorgsystemen in de wereld. Er is een nationale zorgverzekering met inkomensafhankelijke premies. Maar personeelsleden zijn nauwelijks te vinden. Robotisering is een uitkomst, net als het toelaten van buitenlands zorgpersoneel.

Maar om het zorgsysteem overeind te houden, zullen gezonde 65-plussers moeten bijspringen totdat de honderdjarigen in de toekomst de 110-jarigen verzorgen.