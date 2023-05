Kan ik met een beperkt inkomen ook mijn eigen woning verduurzamen?

Beeld Matteo Bal

Ja, u kunt via warmtefonds.nl een energiebespaarlening afsluiten. Voor een lening via dit overheidsloket betaalt u geen kosten, alleen rente en aflossing. Als u weinig inkomen heeft, kunt u een renteloze lening krijgen. De grens ligt bij 48.625 euro bruto per jaar. Het gaat hier om het inkomen van u en uw partner samen. De inkomensgrens gaat uiterlijk begin juli omhoog naar 60 duizend euro.

Heeft u onvoldoende inkomen voor de lening, dan kunt u maximaal 5.000 euro bijlenen. Over die extra lening betaalt u de eerste vijf jaar geen rente en aflossing. Na vijf jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken.

Terug naar dat gezamenlijke inkomen. Uitgangspunt is het inkomen over 2022. Als het goed is, heeft u over dat jaar aangifte gedaan. U kunt het inkomen dus zelf achterhalen. U logt in bij de Belastingdienst en gaat naar het blokje Mijn gegevens rechts bovenin. Daar kunt u een inkomensverklaring 2022 vinden. Als u een partner heeft, moet deze inloggen voor een eigen verklaring. De inkomens telt u bij elkaar op. Is het totaal minder dan 48.625 euro per jaar, dan kunt u een renteloze lening krijgen. Als u boven die grens uitkomt, betaalt u wel rente. Die komt uit op 4,3 tot 4,7 procent per jaar.

U krijgt deze lening alleen als u de werkzaamheden laat uitvoeren door een installateur of aannemer die in de Kamer van Koophandel staat geregistreerd. U moet de offerte voor hun werkzaamheden indienen voordat duidelijk wordt of u de lening krijgt. Het is verstandig om de werkzaamheden pas te laten beginnen na de goedkeuring, vooral als het door hoge hypotheeklasten onzeker is hoeveel u kunt lenen.

Of doe het gefaseerd, dus eerst de isolatie en later ook zonnepanelen, indien daar genoeg geld voor is. In geval van nood kunt u eventueel uw hypotheek verhogen. Daar zitten wel kosten aan verbonden, maar dan kan de lening langer dan 15 of 20 jaar lopen. De maandlasten zijn daardoor lager.

Na afronding van de werkzaamheden kunt u ook nog subsidie krijgen via rvo.nl/isde. Die subsidie kunt u weer gebruiken om de lening van uw warmtefonds deels af te lossen. Voor zonnepanelen is er geen subsidie.

Er zijn ook leningen en subsidiepotjes voor een vereniging van eigenaren (vve). Het is niet altijd eenvoudig om de leden van de vve op een lijn te krijgen.

Sowieso is verduurzaming van de eigen woning best een klus. In veel gemeenten zijn er energiecoöperaties en/of -coaches die kunnen helpen. Wie zelf handig is, kan zich aanmelden als energiecoach. Denk ook aan uw naaste omgeving: er zijn vaak familieleden, buren of vrienden die vastlopen in de loketten van een warmtefonds of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Iedereen heeft een beetje hulp nodig.