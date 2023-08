Kan iemand wijn in water veranderen?

Als de Messias weer een keer naar de aarde zou afdalen, moet hij wijn in water veranderen. Aan water is een tekort, terwijl de wijn door de gootsteen wordt gespoeld.

Want de Franse wijnboeren inclusief hun Nederlandse import - ‘Ik ben eigenlijk Fransman in een Nederlands lichaam’, zei Ilja Gort onlangs in Volkskrant Magazine - zitten met een enorme plas wijn in hun maag. En die moet nu worden vernietigd. En daar vallen met name de wijnen in de Bordeaux-regio onder, waar Ilja Gort zijn wijnhuis heeft. Frankrijk betaalt zelf 40 miljoen. Maar de EU-burger draait op voor het leeuwendeel van de kosten. Die zouden 160 miljoen euro bijdragen.

Reden is dat de Fransen - en ook andere EU-burgers - minder wijn zijn gaan drinken. Tegelijkertijd wordt er mondiaal steeds meer wijn geproduceerd. Helaas gelden sancties tegen Rusland, anders had de EU de overtollige voorraden Franse wijn voor een eurokwartje per fles kunnen verkopen aan de Russen, zoals dat in 1973 gebeurde met de overtollige boter. Dat kon voor een guldenskwartje per pakje aan de Sovjets worden verkocht, want tijdens de Koude Oorlog was toen af en toe ruimte voor ontspanning.

Andere markten zijn er ook niet. In de moslimlanden kun je weinig wijn kwijt. En de handelsconflicten met China zijn al zover opgelopen dat het land weigert wijn uit verschillende landen te importeren. De Europese burgers rest niets anders dan zichzelf een cirrose te drinken of het bewierookte vocht te gebruiken voor desinfectiegel en schoonmaakmiddel.

Boterbergen en melkplassen

Nu heeft de EU wel vaker met het bijltje gehakt. In de jaren zestig, zeventig en tachtig kampte wat toen nog de EEG heette met boterbergen, melkplassen en wijnzeeën. Reden was dat de boeren een gegarandeerde prijs kregen voor hun producten, want in het naoorlogse Europa moest de voedselproductie zijn verzekerd. Maar dat lokte overproductie uit. De EU kocht de voorraden op. Liefst 70 procent van de hele Europese begroting ging in die tijd naar de landbouw. Begin jaren negentig werd daar met een quotaregeling een einde aan boterbergen en melkplassen gemaakt, waarbij productiesteun plaatsmaakte voor inkomenssteun. Alleen voor wijn gebeurde dat niet. Daar bleven de boeren productiesteun krijgen.

In 2007 eiste de Deense eurocommissaris Mariann Fischer Boel van Landbouw al dat 400 duizend hectare aan wijnranken zou worden gerooid om aan de wijnzee een einde te maken. Maar zelfs toen dat werd gehalveerd, reageerden de Fransen alsof de EU de sloop van de Eiffeltoren eiste. ‘Te gek voor woorden. Ik denk dat het direct zal leiden tot verlies van identiteit en authenticiteit van de Europese wijnbouw’, aldus de Franse landbouwminister Michel Barnier. De EU moest maar meer geld besteden aan exportbevorderende reclame.

Er gaat nu 60 miljard euro per jaar naar de boeren - 40 procent van de begroting. Die 160 miljoen voor het opruimen van de wijnzee is een schijntje. Alleen is het vervelend dat het probleem telkens terugkeert.

Zo lang de Fransen geen vrije wijnmarkt willen, kan alleen een wonder helpen.