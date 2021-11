Kan iedereen deze Sinterklaas van zijn kind een speculerende multimiljardair maken?

Het spaarvarken kan worden bijgezet in het Museum van de 20ste Eeuw tussen de kolenkit, videorecorder en kroontjespen.

Het bijbrengen van spaarzin bij een kind, is even educatief als een kind gedragsregels aanleren op een anti-2G-protestdemonstratie in Rotterdam. Het voedt ze op tot een dief van hun eigen portemonnee.

Jongeren zijn daardoor van kleine spaarders geëvolueerd tot kleine speculanten. Mogelijk beseffen ze dat pokeren op internet, wedden op sportuitslagen en spelen op een gokautomaat meer kans op verlies geeft als op winst. Maar geld verliezen met cryptovaluta is een onbekend verschijnsel voor de huidige ‘gen Z’, net als rente op een spaartegoed. De bitcoin werd gelanceerd in 2009. Sindsdien is de bitcoin een rage geworden en de koers geëxplodeerd tot ongekende hoogten. De munt heeft hoge pieken en diepe dalen gekend, maar per saldo is de bitcoin al twaalf jaar gestegen: van 8/100ste van een eurocent tot ruim 52 duizend euro.

‘Investeren in crypto is het nieuwe bijbaantje voor de jeugd’, luidde een van de koppen die afgelopen maanden voorbij kwam. ‘Ook minderjarigen in cryptohandel’, aldus een verhaal op NOS stories. ‘Steeds meer jongeren in crypto: Crypto is de toekomst’, schreef het AD. ‘Generatie Bitcoin, het draait niet om hebzucht, maar om passie’, kopte Het Parool. Kortom, de cryptomunt is het ideale Sinterklaascadeau.

Basisschoolleerlingen zijn wereldwijd bezig om zich te verdiepen in de bitcoin, ethereum, litecoin en dogecoin en stoppen er hun zakgeld in. De jeugd gokt zoals ze nog nooit gegokt heeft. Dat de markt ongereguleerd is maakt hen niet uit, net zo min als het verwijt dat ze zich de nieuwe kleren van de keizer laten aansmeren. En dat ouders er vaak weinig tot niets van snappen is alleen maar een voordeel.

De aanbieders van crypto’s maken er hapklare brokken voor de jeugd van. Niemand hoeft een hele bitcoin of ethereum te kopen. Er kunnen van het zakgeld ook kleine stukjes worden gekocht. Als het om cijfers achter de komma’s gaat, betreden crypto-aanbieders een totaal nieuwe markt.

De dogecoin die onder meer door Elon Musk werd gepropageerd, was begin dit jaar nog geen halve eurocent waard. Nu doet ie 20 eurocent. Een shiba inu kost 0,00004 eurocent. Een bitcoin, ter waarde van 52 duizend euro, is duur in de schoen. Maar een sathosi, 0,000000001 of het 100 miljoenste deel van een bitcoin, kost slechts 0.000522 euro, zodat zelfs de gierigste Sint er wel een paar duizend van kan geven. De allerkleinste cryptomunt is nu de wei. Dat is 0.000000000000000001 of een triljoenste van één ethereum. In wei is zelfs voor de meest simpele basisschoolleerling het multimiljardairschap binnen bereik.

Misschien is het wel heel educatief dat ieder kind zich een buil valt door zich een blauwe maandag Elon Musk te wanen. Uiteindelijk komt veel van het cryptogeld ook in het museum terecht. Mogelijk in een afvalbak.