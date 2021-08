Kan het mythische overleg in Jackson Hole niet schriftelijk worden afgedaan?

‘Bent u ooit in Wyoming geweest?’ ‘Nee.’ ‘Kent u iemand uit Wyoming?’ ‘Nee.’ ‘De enige conclusie is dan dat Wyoming niet bestaat.’

De sociale mediasite Reddit – in Nederland bij sommigen vooral bekend als verzamelplek van opstandige kleine aandeelhouders – heeft een forum dat weinig op heeft met deze staat in het noordwesten van de VS. Maar daar kruipen de komende dagen de machtigste technocraten bij elkaar in Jackson Hole om te overleggen hoeveel geld ze nu weer over de wereld uitstrooien.

Tot de deelnemers behoren de bazen van de twaalf centrale banken van de VS, die samen met hun voorzitter Jerome Powell de Federal Reserve (Fed) vormen. Daarnaast zijn ook de presidenten van de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan en de gouverneur van de Bank of England uitgenodigd.

Jackson Hole is bijna een mythische plek geworden. En niet alleen omdat temidden van de woudreuzen, bevers en beren, Wall Street en andere financiële centra zo ver verwijderd zijn. Maar ook omdat aan het overleg het lot van de wereldeconomie wordt gekoppeld. In tegenstelling tot de politici van de G7 of G20 hebben de aan de geldkraan draaiende technocraten geen last van de pottenkijkers en bemoeials van de democratie, die ze ter verantwoording kunnen roepen of hun bewegingsvrijheid kunnen inperken.

Daarom is het motto ‘alle ogen zijn gericht op Jackson Hole’. Analisten en beleggers pompen de verwachtingen op voorhand huizenhoog op. Ze roepen elk woord te zullen wikken en wegen. En het wachten is nu al jaren op het allereerste signaal dat er een einde zal worden gemaakt aan het eindeloze opkoopprogramma, de zogenoemde kwantitatieve verruiming, en het renteloze tijdperk.

Inmiddels hebben de centrale banken van de vier grote machtsblokken (Japan, de eurozone, Groot-Brittannië en VS) 24,5 biljoen dollar aan schuldpapier uit de markt genomen en op hun eigen balans gezet. En elke maand komen daar tientallen miljarden bij. Noch het feit dat ze inmiddels een kwart tot eenderde van de overheidsschulden bezitten, noch de hoge economische groeicijfers, noch de absurde stijgingen van de aandelenkoersen en vastgoedprijzen, heeft ze doen besluiten een terugtrekkende beweging te maken. Zo lang het coronaspook blijft rondwaren en er geen inflatie is, verroert niemand een vinger. En omdat corona een blijvertje lijkt en de definitie van inflatie zo is ingeperkt dat die voor altijd in de kiem is gesmoord, lijkt het er steeds meer op dat het opkopen nooit meer wordt gestopt en de rente voor eeuwig nul procent blijft.

Vanwege dezelfde corona zal de bijeenkomst deels virtueel plaatsvinden, hetgeen betekent dat de buitenlandse gasten vanachter een scherm meepraten. Maar eigenlijk valt er niets meer te bespreken. De centrale banken zijn iets begonnen waar ze geen einde aan kunnen maken. Áls Wyoming al bestaat, kan het net zo goed worden opgeheven.