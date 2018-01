Kan het establishment met haar betutteling de cryptorevolutie de nek omdraaien? 'Die geest is uit de fles'

Vier categorieën

Als jij en ik vandaag besluiten een nieuwe munt te scheppen, dan is die er morgen gewoon Rutger van Zuidam van DutchChain

In het buitenland gaan de autoriteiten verder. De aanpak valt uiteen in grofweg vier categorieën, die doen denken aan de uiteenlopende strategieën ten aanzien van cannabis. De eerste ligt voor de hand: verbieden. Dat heeft China gedaan met cryptobeurzen en zogenoemde initial coin offerings. Bij zulke ICO's, waarbij bedrijven geld ophalen door middel van de uitgifte van een nieuwe cryptomunt, wordt veel gesjoemeld.



Zero tolerance lijkt door het grenzeloze karakter van cryptovaluta echter weinig uit te halen. 'Een bitcoin-verbod is het grootst denkbare zwaktebod', vindt Rutger van Zuidam van DutchChain. Zijn bedrijf ontwerpt en bouwt toepassingen voor de blockchain, de technologie achter onder meer bitcoin, en organiseert het grootste open blockchain-innovatieprogramma in Europa. 'Dan steek je echt je kop in het zand. Het enige wat je daarmee bereikt is dat alle betrokken bedrijven, dus ook de kennis en innovatie, naar het buitenland worden gejaagd. Ondertussen blijft de consument onbeschermd achter, want die koopt zijn cryptomunten alsnog via sites over de grens.'



Het andere uiterste is de monetaire variant op legale teelt: overheden die zelf een cryptomunt creëren. Burgers kunnen daar dan bijvoorbeeld belasting mee betalen. Zo profiteren mensen van de technologische vernieuwing, én wordt instabielere cryptomunten als bitcoin de wind uit de zeilen genomen. De centrale bank van Zweden doet hier serieus onderzoek naar, maar in andere landen blijft dit voorlopig toekomstmuziek.