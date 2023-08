Kan het CPB worden opgedoekt in een land van gideonbendes?

Het CDA zou ook een actiepartij willen worden, een gideonsbende die zich beperkt tot het roeptoeteren, de regerende ministers op de korrel neemt en zelf geen verantwoordelijkheid meer wil.

Er is een stroming binnen het CDA die dit nog als enige mogelijkheid ziet om van vijf zetels weer op te krabbelen naar twintig. Want ook Henri Bontenbal kan waarschijnlijk geen ijzer met handen breken, hoewel hij door sommigen een tweede Jan Peter Balkenende wordt genoemd.

CDA-goeroe en staatssecretaris Marnix van Rij zei een keer dat partijen met minder dan twintig zetels geen bestaansrecht meer hebben. Als dat zo is, dan zouden in november wel eens alle partijen moeten worden opgeheven. Geschikt voor regeringsdeelname zijn ze al helemaal niet. Hoogstens is er een rol in de oppositie.

Het record formeren staat nu nog op naam van België dat er tussen 2010 en 2012 541 dagen over deed om een kabinet samen te stellen. Dat moet Nederland komende jaren kunnen overtreffen.

Over de auteur

Peter de Waard is journalist en columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. Onlangs verscheen van zijn hand Het geheim van Beursplein 5, over de Amsterdamse beurs. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Frans Timmermans dreigt zijn mooie positie aan de Wetstraat in Brussel op te geven voor een eindeloze serie sessies op de hei om te overleggen met Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt over een regeerakkoord. Wie naast de partij die de premier levert, in die coalitie mee wil doen, velt ongeveer zijn eigen doodvonnis.

Mark Rutte kan zich intussen in de handen wrijven. Hij is geen lijsttrekker meer, hoeft niet op campagne - en ook geen mistroostige televisiedebatten te voeren - maar kan gewoon nog jaren premier blijven.

Actiepartijen in parlement

Het Nederlands parlement zal voor het overgrote deel bestaan uit actiepartijen. En die voelen er weinig voor een coherent beleid te voeren waarbij keuzes moeten worden gemaakt en niet alle wensen kunnen worden vervuld. Zij kunnen ieder slachtoffer van onrecht de status van miljonair in het vooruitzicht stellen.

Afgelopen zaterdag stonden in deze krant drie stukken over het feit dat steeds meer partijen geen doorrekening van hun beleid meer willen van het Centraal Planbureau. Het geesteskind van Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen kan beter meteen worden opgedoekt. Niemand wil meer horen dat het programma volstrekt onuitvoerbaar is. Er dreigen zelfs partijen te komen die helemaal geen programma hebben. Een voorganger roept ‘schande'. En als Johan Derksen, Louis van Gaal of Maarten van Rossem dat ook vinden, zitten ze zo op meer dan tien zetels.

Het CDA - en diens naoorlogse voorgangers - en de PvdA waren ooit uitstekende bestuurderspartijen die in hun gelederen altijd wel iemand hadden die een fatsoenlijke burgemeester of commissaris van de koning(in) kon worden. Het opspelden van lintjes en het ontvangen van Sinterklaas was daar in veilige handen. En in de gemeenteraden of provinciale staten konden zij meestal ook de orde handhaven.

Die tijd is voorbij. Nederland wordt een land met een permanent demissionair kabinet. Henri Bontenbal en Frans Timmermans krijgen veel media-aandacht, maar geen macht. Die blijft bij Mark, Wopke, Sigrid en Hugo. In de komende jaren opereren ze lekker in de luwte, terwijl de gideonsbendes in een burgeroorlog zijn verwikkeld.