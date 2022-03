Kan Europa van het Russische gas af, en wat gebeurt er dan?

Qatarese tanker wordt gevuld met lng, alternatief voor Russisch aardgas. Beeld AP

Op de dag dat het Russische leger Oekraïne binnenviel, kocht Europa voor een half miljard euro aan Russische olie en gas. De dag daarna ook en de dag daarna ook. Bommen en granaten ten spijt, de gastoevoer via Oekraïne was begin vorige week zelfs groter dan voor de oorlog.

Dat Europa ondanks alle harde woorden en de zware sancties nog altijd volop Russisch gas koopt, geeft zacht gezegd een ongemakkelijk gevoel. Ook in Nederland, waar onder meer gemeenten en waterschappen aankondigden ‘van Poetin af te willen’.

DE GEVOLGEN: DE KOMENDE MAANDEN

Aanvankelijk lijken de gevolgen van een Russische gasban te overzien. Tot komend najaar gaat Nederland het redden met de huidige voorraden. En dat geldt vooralsnog voor heel Europa. ‘We’ kunnen dus zonder Russisch gas. Dat is niet te danken aan uitgekiende energiepolitiek maar vooral aan de weergoden, die ons een van de zachtste winters sinds mensenheugenis bezorgden.

Gasvoorraden zijn bijna leeg

Waarom koopt Europa dan nog steeds zo veel Russisch gas? Dat heeft te maken met wat al heel snel komen gaat. ‘Het grote probleem dient zich komende winter aan’, zegt energieanalist Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies. Dit komt doordat de Nederlandse gasvoorraden bijna zijn uitgeput; ze zijn nu voor nog maar 20 procent gevuld en moeten aan het begin van de winter liefst afgetopt zijn op 80 à 90 procent. Hoe leger we ze nu maken, hoe lastiger het wordt ze op tijd aangevuld te krijgen.

Nederland laat het vullen van de voorraden (deels in beheer van het Russische Gazprom) tot nu toe over aan de vrije markt, die net als vorig jaar niet van plan lijkt zijn bekkens te vullen met onbetaalbaar gas. Zeker nu energieanalisten verwachten dat aardgas door de oorlog duur zal blijven: 160 euro (volgens de cijfers van donderdag) tegen ongeveer 15 euro de afgelopen jaren. Dat de voorraden vanzelf aangevuld worden, is niet waarschijnlijk, geen marktpartij die het nu aandurft duur gas te kopen. Want stel dat na de zomer de vrede terugkeert en het wonder gebeurt dat Nord Stream 2 alsnog open gaat en de gasprijs daalt?

Om de markt te dwingen wil Duitsland, dat nog veel afhankelijker is van Russisch gas dan Nederland, een minimale vulgraad van 90 procent in december eisen. Het ligt voor de hand dat Nederland het Duitse voorbeeld zal volgen.

Nederland lijkt in het voordeel, omdat ons land voor ‘slechts’ 20 procent afhankelijk is van Russisch gas. ‘Maar zo werkt het niet’, zegt Van den Beukel. ‘Omdat de Europese markt door de vele pijpleidingen één is, heeft ook Nederland ermee te maken dat 40 procent van het gas in Europa uit Rusland komt.’ Anders gezegd: het land dat het meest betaalt, krijgt het gas.

Alle ogen gericht op vloeibaar gas lng

Zijn er alternatieven voor al dat Russische gas? Nauwelijks. Grootleverancier Noorwegen zit aan zijn maximale capaciteit en er zijn geen andere landen die de rol van Rusland kunnen overnemen. Daarom zijn alle ogen gericht op lng, vloeibaar gemaakt aardgas dat per schip vervoerd wordt en afkomstig is uit landen als Qatar en de Verenigde Staten. Onder meer Duitsland wil groot inzetten op deze gasbron. Het land, dat nu geen enkele terminal heeft, wil er op korte termijn twee bouwen, zodat het gas via de eigen havens aangevoerd kan worden.

Ook de Nederlandse Gasunie zegt versneld meer lng te willen gaan gebruiken. Één terminal kan ongeveer 12 miljard kuub Russisch gas vervangen, zegt een woordvoerder, ruim eenderde van het Nederlandse jaarverbruik. Over de precieze plannen wil hij nog niet veel kwijt. ‘Alle opties liggen open.’

Maar zo veel opties zijn er niet. Er is namelijk te weinig lng. Opgeteld kan Europa via de huidige lng-terminals al de helft van het jaarverbruik aan land brengen. Maar er moet meer lng worden gemaakt. Na jaren van lage gasprijzen is daar nauwelijks in geïnvesteerd. Pas in 2020 heeft Qatar besloten weer enkele lng-installaties te bouwen. Maar het duurt minstens drie (en vaker vijf) jaar voor de bouw gereed is en lng op de markt komt. Dit betekent dat lng zeker tot 2025 schaars blijft.

Kolencentrales gaan weer volop ‘aan’

Als de lng-prijs hoog blijft, zullen Aziatische partijen een deel van hun contracten doorverkopen aan Europa. Aziatische landen zullen hun kolencentrales weer opstarten. Dat kan daar makkelijker omdat de voorraden groot zijn en er geen CO2-prijs bestaat, zoals in Europa. Het klimaat zal hier dus schade door ondervinden, evenals de lokale luchtkwaliteit.

Ook in Europa zullen kolencentrales (net als afgelopen winter trouwens) weer volop aan gaan. Hoe dat in Nederland verloopt, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft onlangs de sluiting aangekondigd van De Onyx-centrale en heeft voor de resterende drie centrales bepaald dat die maximaal voor 35 procent op kolen mogen draaien.

‘Als ik politicus was zou ik ervoor zorgen dat de kolencentrales zo snel mogelijk op volle capaciteit draaien’, zegt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen. ‘Al het gasgebruik dat je nu bespaart, kun je gebruiken om je wintervoorraden op te vullen.’ Den Haag zwijgt er vooralsnog over.

En Groningen..?

Ook een ander heilig huisje lijkt de afgelopen dagen niet meer zeker. Steeds vaker valt het ‘G-woord’. Kan de Groningse gaskraan niet gewoon weer open? Minister Jetten wil er, net als de Tweede Kamer, vooralsnog niet aan. ‘Alleen als aller- allerlaatste redmiddel’, zei hij erover. Bijzonder genoeg lijkt dat in Groningen zelf minder gevoelig te liggen. In een peiling van RTV Noord bleek vorige week dat een meerderheid van de bevraagden niet per se tegen is. Als daar maar tegenover staat dat de schade die de gaswinning in de provincie veroorzaakt eindelijk eens fatsoenlijk gecompenseerd wordt.

Maar wie denkt dat Groningen Europa door de komende winters heen kan helpen, komt bedrogen uit. Dit jaar is er nog nog zo’n 7 miljard kuub uit de Nederlandse gasvelden gepompt. Dat kan volgens het Staatstoezicht op de Mijnen nog wel iets worden opgeschroefd. Maar meer dan 12 miljard kuub per jaar zou het risico op gevaarlijke aardbevingen te groot maken. Als Groningen maximaal levert is dat ongeveer 6 procent van de Russische leveranties.

DE GEVOLGEN: DE KOMENDE VIJF JAAR

Vol op duurzaam

Hoop wordt geput uit een snelle opkomst van duurzame energiebronnen. Die zijn schoon, goedkoop en kunnen helpen om het continent minder afhankelijk te maken. Om die laatste reden worden ze de laatste dagen geregeld omschreven als freedom energy, vrijheidsenergie.

Europa had zich al voorgenomen koploper te worden op het gebied van klimaatneutrale energieopwekking. Voor 2030 zou binnen de EU 40 procent van de energie groen moeten zijn. Hoe die toch al superambitieuze plannen zo versneld kunnen worden dat zij al komende winter een aanzienlijk deel van het Russisch gas zouden kunnen vervangen, is een raadsel. Eurocommissaris Frans Timmermans kondigde aan dat de Europese Commissie volgende week met een voorstel komt.

Duits windmolenpark in de Noordzee. Energie uit duurzame bron wordt nu 'freedom energy' genoemd. Beeld REUTERS

Besparen, al dan niet gedwongen

Op zeer korte termijn lijkt er vooral winst te halen door minder gas te gebruiken. Dit gebeurt nu al door de hogere gasprijs. Zo ligt de aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl al sinds oktober grotendeels stil omdat het maken van aluminium nu meer kost dan het oplevert. Ook glastuinbouwers en kunstmestfabrikanten hebben de productie verlaagd.

Het gasgebruik in woningen en gebouwen liep de afgelopen maand ook al iets terug, berekende lector Martien Visser. ‘Dat was nog niet heel indrukwekkend, zo’n 4 procent. Maar toch, hoe meer mensen te maken krijgen met hoge rekeningen, hoe zuiniger ze waarschijnlijk zullen worden.’

Als de markt er zelf niet voor zorgt dat gasverbruik genoeg terugloopt, kan de politiek het ook met hardere maatregelen afdwingen. Daarvoor heeft Europese Unie afspraken een verordening opgesteld die in Nederland in 2019 is opgenomen in een ‘Bescherm- en Herstelplan Gas’.

DE GEVOLGEN: NA 2025

Over vijf jaar lijkt verlichting in zicht. De capaciteit van lng groeit (zowel in aanbod als in de mogelijkheid om het gas aan land te krijgen), evenals de aanwas van duurzame energie. Maar het moet sneller. Daarom is er een sterke roep om procedures te versnellen, zodat zon, wind en de benodigde kabels en pijpleidingen sneller aangelegd kunnen worden. Nu nog leiden complexe procedures tot veel vertraging. Daarnaast moeten er snel veel mensen worden opgeleid die de benodigde infrastructuur kunnen aanleggen.

Ook wat betreft lng kan Europa niet rustig afwachten. Omdat lng onder ‘normale omstandigheden’ duurder is dan aardgas via de pijp, willen producenten zekerheid dat zij het vloeibare gas in de toekomst ook echt kwijt kunnen. Het vereist dat energiebedrijven binnen de Unie langetermijncontracten sluiten met lng-producenten. Dat klinkt logisch en simpel, maar is het in de praktijk niet. Binnen de huidige regels van de geliberaliseerde energiemarkt betekent het een groot risico voor energiebedrijven om zulke contracten af te sluiten. De meeste energiebedrijven kopen hun gas daarom juist op (zeer) korte termijn in. Om ervoor te zorgen dat zij toch langetermijncontracten bieden, zullen politici op Europees niveau zekerheid moeten bieden.

Jarenlange energieschaarste lijkt onvermijdelijk

Er zijn duizenden redenen waarom een vredig einde aan de verwoesting van land en mensenlevens in de Oekraïne snel gewenst is. Daarvan is het sombere perspectief van een jarenlange gasschaarste in Europa niet de belangrijkste. Maar het is er wel een.