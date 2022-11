Kan er niet worden genivelleerd via verkeersboetes?

Een topbestuurder van het Finse concern Nokia kreeg ooit een boete van 116 duizend euro nadat hij 83 kilometer per uur had gereden op zijn Harley-Davidson op een weg waar de maximumsnelheid 60 kilometer was.

Wie in Finland een verkeersovertreding maakt en wordt gepakt, krijgt al sinds 1921 een straf die is gerelateerd aan het inkomen. Ook in andere noordelijke landen bestaan die al lang. In Spanje, Polen en Zwitserland zijn ze de laatste decennia ingevoerd. Hiermee moet worden voorkomen dat grootverdieners, zoals voetbalsterren of hedgefondsmiljonairs, te hard rijden of fout parkeren als een lachertje zien. Wat een topadvocaat op de Zuidas zo aftikt, is voor een schoonmaker uit de Rotterdamse wijk Charlois een rib uit het lijf.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de impact van boetes ook geestelijk een grotere impact heeft op mensen met een kleine beurs. De stress van een boete van 175 dollar is bij de armste kwart van de automobilisten twee tot vijf keer zo hoog als bij het rijkste kwart. Er is ook een theorie dat mensen die veel meer geld verdienen, gemakkelijker verkeersovertredingen maken omdat de financiële gevolgen beperkt zijn.

De SP en ChristenUnie hebben in Nederland ook weleens een suggestie gedaan voor een inkomensgerelateerd boetesysteem, maar kregen nul op het rekest. In 2021 werden in Nederland ruim 8 miljoen geldboetes uitgedeeld wegens verkeersovertredingen, waarvan 6,6 miljoen vanwege te hard rijden. Wie hier 25 kilometer te hard rijdt (buiten de bebouwde kom) krijgt ongeacht inkomen een boete van 252 euro. Een inkomensafhankelijk boetesysteem zou te veel administratieve rompslomp met zich meebrengen voor Justitie die nu al met zoveel achterstand kampt.

In haar boek Day Fines in Europe stelt Elena Kantorowicz-Reznichenko, onderzoeker van de Rotterdam Institute of Law and Economics van de Erasmus Universiteit, dat andere landen hebben bewezen er een mouw aan te kunnen passen. Zij vindt het onrechtvaardig dat de straf voor iemand met een laag inkomen in de praktijk veel harder uitvalt dan voor iemand met een hoog inkomen.

In Finland wordt de boete vastgesteld op grond van het ‘besteedbaar daginkomen’. Hoe zwaarder de overtreding, hoe meer dagen in rekening worden gebracht. In Finland is de boete maximaal 120 daginkomens. Omdat iemand met een gezin van zes kinderen minder te besteden heeft dan een vrijgezel worden de geschatte kosten per dag nog van het inkomen afgetrokken.

Het lijkt gecompliceerd, maar in Finland werkt het al 101 jaar. Het is ook een vorm van nivellering waar de rijken, die in het onlinetijdperk vermogens en inkomens zo gemakkelijk naar een ander land kunnen transfereren, niet onderuit komen.

Er zijn twijfels. In Zweden heeft de aarzeling van rechters om een vrijgezelle multimiljonair een parkeerboete te geven van 30.000 euro ertoe geleid dat de boetes voor mensen met minimuminkomens aanzienlijk werden verlaagd. Personalisering van boetes is niet gemakkelijk. Veel van de benodigde gegevens zijn privacygevoelig.

De lobby van de Quote 500 is tot nu toe voldoende om het tegen te houden.