Kan een beursfonds die miljoen huizen niet uit de grond stampen?

Het is een rare paradox. Terwijl het Westen tracht de economie van de ene autocratie die een buurland (Oekraïne) binnenvalt te verwoesten, maakt het een andere autocratie, die al sinds 2015 in een buurland (Jemen) vecht met 70- tot 80 duizend doden als gevolg, schat­he­mel­tje­rijk.

Saoedi-Arabië en zijn buurlanden in het Midden-Oosten verdienen de komende vijf jaar 1.400 miljard dollar extra als gevolg van de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, zo schatte het IMF onlangs.

En dat maakt het voor Saoedi-Arabië mogelijk een megalomane droom te realiseren. In een zandwoestijn in het uiterste noordwesten zal een futuristische stad worden gebouwd met de naam Neom, een combinatie van het Griekse woord voor nieuw en het Arabische woord voor toekomst. In 2024 moeten er 450 duizend mensen wonen, in 2030 één miljoen mensen en in 2045 negen miljoen. De totale oppervlakte is 26.500 vierkante kilometer. Ter vergelijking: de landoppervlakte van New York is 783 vierkante kilometer.

In Neom moeten vliegende taxi’s voor het vervoer zorgen, moet kunstmatig regen worden gecreëerd – misschien ook iets voor Nederland –, het onderwijs met holografische leraren plaatsvinden, zoet water uit zeewater worden gedestilleerd en moeten wind en zon voor alle energie zorgen. De eerste fase van de stad, inclusief een nieuw vliegveld, is al voltooid.

Tot nu toe leek het een fata morgana in de Arabische woestijn. De geschatte kosten van 500 miljard dollar zouden zelfs voor de Saoediërs niet op te brengen zijn. Maar door de oorlog in Oekraïne ziet alles er ineens anders uit. Het staatsinvesteringsfonds zwemt in het geld. En inmiddels is de stad tot beursfonds gebombardeerd. Binnen- en buitenlandse investeerders kunnen ook meedoen en voor 80 miljard dollar aandelen kopen.

Dat de stad het prestigeproject is van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman, die door westerse media verantwoordelijk wordt gesteld voor de moord op journalist Jamal Khashoggi, doet niets aan de investeringsbereidheid af. Ook de kritiek dat het project een modelvoorbeeld is van greenwashing is geen belemmering. Tenslotte is duurzaamheid de beste bestemming voor oliedollars.

Nederland heeft al sinds de Deltawerken een broertje dood aan megalomanie. En helaas heeft Nederland geen staatsinvesteringsfonds – in tegenstelling tot Saoedi-Arabië en Noorwegen zijn hier de gasopbrengsten verjubeld – waarmee je een stad uit de grond kunt stampen. Maar misschien zou het Rijk wel een beursfonds kunnen oprichten dat miljarden aantrekt voor de bouw van een miljoen huizen.

Nergens zijn er zoveel pensioenfondsen die zwelgen in het geld. De aanleg van een compleet nieuwe zelfvoorzienende stad met één miljoen woningen – aangepast aan de behoeften van een toekomstige generatie – lijkt planologisch een betere oplossing voor het woningnoodprobleem dan telkens weer kleine plukjes tegen bestaande bebouwing aanzetten. En het zou ook – de Saoediërs willen de helft van de woningen aan buitenlanders verkopen – immigranten kunnen huisvesten.

Er is een locatie voor die stad nodig, maar het land dat wonderen op het water heeft gecreëerd, moet dat kunnen vinden.

Nu nog een naam. Neom is er al. Niebo (nieuw bouwen) kan nog.