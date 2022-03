Kan de wereldeconomie zestig jaar terug worden gezet?

‘Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee is dwars door het continent een IJzeren Gordijn neergelaten ’, zo speechte Winston Churchill op 5 maart 1946. Vaak wordt dit historische moment gezien als het begin van de Koude Oorlog.

Zonder aan het horrorscenario van een nucleair treffen te denken staat de wereld nu voor een tweede Koude Oorlog, waarbij een IJzeren Gordijn van Kalinigrad aan de Oostzee tot Eilat aan de Rode Zee zou kunnen lopen. Achter dat IJzeren Gordijn zal meer dan de helft van de wereldbevolking zitten – naast 150 miljoen Russen ook 1,4 miljard Chinezen en 1,3 miljard Indiërs. In het gebied liggen de tweede en zevende economie ter wereld.

Tot nu toe hebben China en India geen partij gekozen voor het Westen in het isoleren van Rusland na de invasie van Oekraïne. Beide landen proberen Rusland te vriend te houden zonder de VS en de EU zo tegen zich in het harnas te jagen dat ze ook met strikte sancties te maken krijgen. Hun sympathie voor Rusland heeft een reden. China is een dictatuur die het opstandige Taiwan wil inlijven. India is een democratie maar heeft goede relaties met Rusland. De Indiase premier Modi toont zelfs dezelfde autocratische trekjes als Poetin. Beide landen willen niet de VS als enige morele kompas of politieagent in de wereld. Daarnaast hebben ze economische belangen. China exporteerde in 2021 voor bijna 150 miljard goederen naar Rusland. Chinezen hebben boerenbedrijven of andere ondernemingen in Siberië. India heeft een ‘speciale relatie met Rusland’, gebaseerd op het feit dat Rusland zijn belangrijkste wapenleverancier is.

Het is een even riskant als gecompliceerd machtsspel, zowel voor de Navo als voor China en India. Als het Westen ook deze twee landen een compleet embargo oplegt omdat ze heulen met de Russen, zal alle winst voor de wereldeconomie na de val van de Muur en de hervormingen onder Deng Xiaoping ongedaan worden gemaakt. De Chinese export is tien keer zo groot als de Russische. Het Westen kan bijna geen producten maken zonder Chinese onderdelen. China heeft een monopolie op zeldzame aardmetalen die onmisbaar zijn voor de productie van smartphones, computers en windmolens.

Misschien zullen anti-globalisten een reshoring toejuichen. Maar de welvaartsafname zal zo groot zijn dat de gevolgen onbeheersbaar zijn. De macht van de communistische partij is juist gebaseerd op welvaartsgroei. In het ergste geval zal China uiteenvallen, met als gevolg een complete volksverhuizing van niet 3, maar 300 miljoen vluchtelingen. Als zestig jaar groei ongedaan wordt gemaakt moeten de Chinezen terug naar de rijstvelden, zoals in de tijd van Mao. Dan moeten de Russen in kolchozen gaan werken zoals in de tijd van Brezjnev en zullen de Nederlanders net als in de tijd van vadertje Drees weer in mijnen kolen moeten delven, op zaterdag in de wastobbe gaan en tijdens de vakantie broodjes smeren op het Zandvoortse strand. Eens per jaar is er dan de actie Eten voor India.

Ook dat is de goeie oude tijd