Kan de smartphone U11 met nieuwe knijpfunctie de vergane glorie van HTC herstellen?

Knijpen

De Samsung Galaxy S8 heeft zijn prachtige scherm en karakteristieke vormgeving. De iPhone 7 heeft niet veel meer nodig dan het Apple-symbool. HTC wil zich daarom met de U11, die met een adviesprijs van 749 euro zeker niet goedkoop is, onderscheiden met een nieuwe functie: Edge Sense. De eigenaar van de U11 kan aan de zijkant van de telefoon knijpen om een bepaalde functie te activeren. Voorlopig is slechts het openen van een app mogelijk. In de standaardversie wordt door te knijpen de camera geopend, maar desgewenst kan de gebruiker hiermee iedere app openen.



Nieuw is het zeker, dat knijpen, en is dus even wennen. Misschien is dat ook de reden dat de toegevoegde waarde in de praktijk tegenvalt, behalve bij het maken van onderwaterfoto's. De gimmick maskeert het feit dat de U11 een aantrekkelijk, voortreffelijk toestel in het hoogste segment is. Met standaard bijgeleverde noise cancelling-oordopjes.