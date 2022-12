Kan de kletsende klasse worden ingeruild voor de kletsende computer?

‘Alles wat u tot nu toe heeft gezien, maken wij zelf hier op de redactie’, beweerde journaallezer Jeroen Overbeek zaterdagavond tussen het voetballen door. Het beste is hem te geloven, hoewel hij meteen liet doorschemeren dat het werkverschaffing was. Kunstmatige intelligentie kan het eigenlijk al veel beter: e-mails opstellen, een gedicht maken, een sollicitatiebrief schrijven, een samenvatting maken van een boek van Harry Mulisch, een nieuwe Harry Potter-roman schrijven en al helemaal een feitelijk nieuwsbericht voor het NOS Journaal maken en voorlezen.

In Nederland werken 32 duizend mensen in de journalistiek. Die kunnen dankzij het schrijfprogramma GPT-3 iets nuttigers gaan doen. En mogelijk zijn wel enkele honderdduizenden mensen bezig met andere vormen van teksten maken. Ook dat is niet meer nodig. Kunstmatige intelligentie zal probleemloos de kletsende klasse in de talkshows kunnen vervangen door kletsende computers. Dan kunnen de haastig opgetrommelde witte jassen bij de pandemie en de uniformen bij de oorlog gewoon doen waarvoor ze zijn opgeleid en kan Johan Derksen in de avond met de hond wandelen.

De Nationale Vacaturebank noemde investeringen in robots en kunstmatige intelligentie dit jaar al een manier om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Alleen gebeurt dat blijkbaar niet. In Nederland noch in omringende landen. Duitsland, zo meldde deze krant zaterdag, kampt met een tekort van 400 duizend vakmensen zoals stratenmakers, monteurs, installateurs, verplegers, ict’ers, koks en zelfs podologen. Het land gaat daarom zijn immigratiebeleid moderniseren. Vakmensen van buiten de EU mogen naar Duitsland komen zonder dat ze de taal spreken, in Duitsland erkende diploma’s en een concreet aanbod voor een baan hebben. Het is een nieuwe interpretatie van Wir schaffen das, Merkels beroemde uitspraak op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis.

De tekorten in Nederland zijn nijpender. In oktober zaten 2,5 miljoen Duitsers zonder baan, 5,6 procent van de beroepsbevolking, in Nederland waren dat er 372 duizend, 3,7 procent van de beroepsbevolking. Volgens het UWV zijn de grootste tekorten bij ingenieurs, verplegers, elektriciens, machinemonteurs en softwareontwikkelaars. De economische schade van de tekorten is groot. Bouwers weigeren klussen, de NS schrapt treinritten, ziekenhuizen stellen operaties uit (met als gevolg dat mensen die broodnodig zijn in het arbeidsproces thuiszitten), horecabedrijven sluiten eerder vanwege een gebrek aan koks en op Schiphol moeten mensen urenlang nutteloos in de rij staan.

In Nederland, waar Ruttes regerende VVD het electoraal in haar broek doet voor het het anti-immigratiebeleid van PVV, FvD en JA21, lijkt een moderne interpretatie van ‘dat lukt ons‘ een utopie. En omdat de tekorten aan installateurs en verplegers vanwege de klimaattransitie en de vergrijzing alleen maar nijpender worden, moet grootschalig worden geïnvesteerd in GPT-3. In plaats van thuiswerk of hybride werken moeten mensen hun huis worden uitgejaagd om midden in de nacht de bedden van mensen in verpleeghuizen te verschonen of in de vroege ochtend zonnepanelen op de daken te leggen.

Als GPT-3 wordt vervolmaakt, zijn Jeroen Overbeek en de rest van de journaalploeg, de kletsers in de media en de maker van dit stukje beschikbaar om een luier om te doen in Grolloo.