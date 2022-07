Kan de industrie 12 procent van het bbp blijven leveren?

Nederland heeft altijd een grotere hekel gehad aan rokende schoorstenen dan aan veestapels, jumbojets en mammoettankers. Een halve eeuw lang is industriebeleid een achterhoedegevecht geweest. Nu wil de regering er weer een speerpunt van maken. De resterende industrie – nog maar 12 procent van het bbp – moet worden veiliggesteld, zo vindt minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat.

Zij presenteert daarom weer een industrienota, een bijna archaïsch woord dat begin jaren zeventig uitstierf toen minister Ruud Lubbers in het kabinet Den Uyl het woord industriebeleid verving door innovatiebeleid. Maar door corona en de oorlog in Oekraïne is het kabinet zich ineens bewust dat het land zich voor zijn staal, chemie, halfgeleiders en pillen niet geheel mag uitleveren aan landen die plotseling in lockdown gaan of zelfs ronduit vijandig worden.

De neoliberale gedachte dat producten moesten worden gemaakt op de plekken waar dat het meest efficiënt kan – goedkoopste arbeid en grondstoffen, minste overlast, laagste investeringskosten – wordt verlaten. ‘Industrie staat aan de basis van de producten die de Nederlanders elke dag nodig hebben: van voedingsmiddelen tot medicijnen en van auto’s tot meubelen’, schreef het kabinet al in april. Dat moet een geruststellende boodschap zijn voor Tata in IJmuiden en de chemische industrie in de Rijnmond, want ze kunnen met steun van de overheid vergroenen.

Nederland heeft nooit een liefdesrelatie met de industrie gehad. Het land was heel laat met industrialisering – de economie was vooral gebaseerd op landbouw en handel (met name die met Nederlands-Indië) – en gaf er als eerste ook weer de brui aan. Alleen na de blokkade tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de industrie even het voordeel van de twijfel en mocht Hoogovens in de Noord-Hollandse duinen een staalfabriek neerzetten.

Maar in tegenstelling tot omliggende landen als Frankrijk, België en Duitsland is de industrie nooit goed geweest voor meer dan 50 procent van het bbp. Het hoogtepunt was in 1960 toen 41 procent van het bbp van de industrie kwam. De opkomst van de container was een mooie reden om de spullen ergens anders vandaan te halen. Vlak daarna begon al de aftakeling van de textielindustrie en de scheepsbouw. Nederland liep voorop in de omschakeling naar de diensteneconomie. En dat kwam ook goed uit, want industrie was vooral vervuilend. En doordat die viezigheid steeds beter meetbaar en concreter werd, moest producten maar ver van huis worden gemaakt.

Nu vindt Adriaansens dat de industrie niet langer mag worden overslagen bij verdeling van de schaarse ruimte voor woningen en natuurgebieden. Voor het eerst wordt aan het behoud van de industrie en streefgetal verbonden. ‘Wat we zeggen is best baanbrekend. Wij willen het aandeel industrie nu tussen de 10 en 15 procent houden’, aldus de minister.

Dat is een mooi streven. Het is tien keer zo hoog als de landbouw die goed is voor 1,4 procent van het bbp. Alleen moet het kabinet ervoor zorgen dat het rijmt met andere getallen als de reductie van de CO2-uitstoot met 50 procent en de daling van de stikstofuitstoot met 70 procent.