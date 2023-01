Kan de IJmond opnieuw worden gemobiliseerd door Van Gelder?

Peter de Waard artikel Beeld vk

‘Tot volgende week bij de demonstratie’, klonk het in de IJmond begin jaren tachtig toen de fameuze papierfabriek van Van Gelder in Velsen-Noord op apegapen lag. Het is veertig jaar geleden, maar het voelt als gisteren.

In mijn herinnering werd er elke week wel een protestmars van Velsen-Noord naar het stadhuis aan de andere kant van het Noordzeekanaal gehouden. Daar werden leuzen gescandeerd, petities overhandigd en De Bom van Doe Maar als strijdlied gezongen.

Het was een desperate poging deze vestiging van Van Gelder te redden. Want dat voor de fabrikant van ponskaartenkarton, die moesten worden uitgelezen voor bakbeesten van mainframecomputers, en kettingbrievenpapier, waarop onder meer telexberichten werden geprint, geen toekomst was, werd niet geloofd.

De ondergang van Van Gelder was niet te wijten aan de mensen op locatie. De oorzaak was wanbeleid van het hoogste bestuur dat kantoor hield aan de Parnassusweg in Amsterdam. Die had het geld van de dochterbedrijven in het hele land – Wormer, Apeldoorn, Wapenveld, Renkum en Velsen – door het putje gespoeld en daarna met een pennenstreek de vestigingen gesloten.

Dat werd in Velsen niet geaccepteerd. Van Gelder – hier in 1895 opgericht als courantenpapierfabriek – was net zo belangrijk als de sluizen van IJmuiden. De bevolking werd gemobiliseerd, evenals de 650 werknemers met hun familie en vrienden, de gemeentebesturen en de regionale media die er verslag van moesten doen. Via de rechter lukte het de ondernemingsraad, geleid door een voorzitter met de omineuze naam Martin Redelijkheid, de sluiting uit te stellen.

Twee jaar lang werd er gedemonstreerd, geprocedeerd, gebedeld en gezocht naar nieuwe investeerders. Uiteindelijk kon een doorstart worden bewerkstelligd dankzij de financiële steun van werknemers en bemiddelde mensen uit de omgeving. Directeur ir. Maarten Veth besloot als inspirator op de achtergrond in een nieuw bedrijfsplan over te schakelen van bulkpapier naar specialiteiten: zelfklevend en optisch leesbaar papier, luchthaventickets en thermisch en exotisch kopieerpapier. Wat onmogelijk leek, lukte.

Veth, die altijd de collectieve prestatie benadrukte, werd een van de meest gelauwerde managers van het land. ‘We zullen nooit geld over de balk smijten. Ons kantoor is netjes, maar sober en niemand rijdt in een grote auto van het bedrijf rond. We werken hier zonder veel luxe en zonder ijdelheid. Dat is goed voor de saamhorigheid en dus goed voor het bedrijf,’ zei hij.

Minister Koos Andriessen van Economische Zaken noemde hem een toonbeeld van excellent ondernemerschap. Veth ging in 1995 met pensioen. Twee jaar geleden toen Crown Van Gelder het speciale papier produceerde voor de memoires van Barack Obama stapte Veth (87) samen met zijn vrouw uit het leven, zoals ze hadden afgesproken als een van hen iets zou gaan mankeren. Ze wilden hun eigen aftakeling niet meemaken.

Dat ook zijn levenswerk Crown Van Gelder aftakelde, hoefde hij niet mee te maken. Maandag ging Crown Van Gelder zoals het sinds 1983 heet, opnieuw bankroet. Veth zal vanaf ergens anders toekijken of de IJmond zich in 2023 opnieuw weet te mobiliseren voor een doorstart. Misschien nu met Stiekem van Maan en Goldband als strijdlied.