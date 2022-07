Kan de eurozone geen dollarzone worden?

De dollar schiet omhoog, de euro keldert. De Europese munt is nu één dollar waard. Er zou wat voor te zeggen zijn hier ook de dollar in te voeren. Dat heeft zo zijn voordelen. Geen ECB meer in Frankfurt, geen Eurogroep meer in Brussel, geen eindeloze politieke debatten meer over spreads, trojka, neuro, zeuro, whatever it takes en steun aan Italië of Griekenland.

De eurozonelanden zouden niet de eerste zijn. Ecuador en talloze eilanden in de Stille Oceaan en de Caribische Zee waaronder ook de Nederlandse Antillen Bonaire, St. Eustatius en Saba – nota bene een Nederlandse gemeente – hebben de dollar als officiële munt. In veel ontwikkelingslanden is de dollar niet het officiële maar wel het feitelijke betaalmiddel.

Nu zullen de eurozonelanden hun monetaire soevereiniteit niet op willen geven. Maar politiek, militair en financieel is de eurozone al uitgeleverd aan de VS. Sinds de Marshallhulp in de jaren vijftig van de vorige eeuw bestaat de naam van de eurodollar. Daaronder vallen alle dollardeposito’s die buiten de VS op banken ondergebracht en waarover de Amerikaanse centrale banken niets te vertellen hebben. De omvang van deze markt wordt geschat op 14 biljoen dollar (nu 14 duizend miljard euro). De wereldhandel vindt voor 90 procent plaats in dollars en de deviezenreserves van de eurozonelanden bestaan ook voornamelijk uit dollars.

Het voordeel van een eurodollarunie is dat er geen inflatie meer wordt geïmporteerd. Vrijwel alle grondstoffen – waaronder olie – zijn in dollars genoteerd. Als de dollar in waarde stijgt, worden nu al die grondstoffen duurder. Een ander voordeel is dat er niet langer hoeft te worden gesteggeld over de rente. Eurodollars kunnen altijd 1 op 1 worden ingewisseld voor yankee-dollars. De dollar is onkwetsbaar. De VS kunnen oneindig handelstekorten hebben, maar de munt lijdt er niet onder. Er is geen alternatief. De yuan, de euro, de yen, de sdr’s van het IMF, laat staan de zogenoemde cryptovaluta, kunnen niets doen tegen het monopolie van de dollar.

De Amerikaanse econoom Barry Eichengreen die onderzoek deed naar het disproportionele gebruik van dollars in de wereldeconomie, noemde vertrouwen, liquiditeit, handelsrelaties en het grootste financiële netwerk daarvoor een reden. ‘We noemen dit de Mercurius-hypothese’, concludeerde hij. Dat is de god van de handel. Maar er is ook een andere reden: de strategische, diplomatieke en militaire macht van de VS. ‘Dat zou de Mars-hypothese kunnen zijn, genoemd naar de god van de oorlog.’

Als de dollar toch alles bepaalt, dan heeft een eigen munt nauwelijks nut. Als symbool van soevereiniteit zijn een vlag en een volkslied goedkoper. Nu de eurocrisis weer escaleert door de politieke crisis in Italië, zou de beste oplossing zijn niet terug te keren naar mark, franc, peseta, lire, drachme en gulden, maar gewoon de dollar over te nemen. Europa heeft bewezen dat een systeem van aan elkaar gekoppelde munten – de slang, EMS – ook niet werkt.

Het ideale moment voor de transitie is nu. Eén euro is één dollar. De EU kan het in de zomerluwte regelen.