Kan de eurozone afkicken van gratis geld?

Het is alsof een verslaafde roker die net ontslagen is, in een echtscheiding is verwikkeld, overhoop ligt met zijn kinderen en plotseling voor zijn ouders moet mantelzorgen ook nog zijn sigaretten moet opgeven.

De Europese Centrale Bank wil deze zomer, net nu de problemen zich opstapelen, stoppen met het bijdrukken van gratis geld waaraan de westerse wereld en met name de beleggers in vastgoed, aandelen en crypto zwaar verslaafd zijn geraakt. Alleen al een sterk euroland als Nederland kampt met een huizencrisis, stikstofcrisis, vluchtelingencrisis en oplaaiende coronacrisis, terwijl een economische recessie op de loer ligt.

In landen als Griekenland en Italië ligt het nog een stuk moeilijker. Die moeten al die crises te lijf gaan en ook orde op zaken stellen, nu hun staatsschulden zijn opgelopen tot 190 en 160 procent van het bbp. Volgens de regels is 60 procent het maximum.

Zulke landen zouden liever een peuk meer in plaats van minder willen opsteken, laat staan dat ze een cold-turkeymethode kunnen verdragen. Als de ECB stopt met het massale opkoopprogramma van obligaties – eufemistisch kwantitatieve verruiming geheten – wordt ze een prooi van de aasgieren. Hedgefondsen zullen massaal short gaan – het verkopen op termijn – in hun staatspapier en dat afdekken met obligaties van Duitsland en Nederland. Het gevolg is dat de spreads (de renteverschillen) zo sterk oplopen dat de zuidelijke lidstaten hetzelfde lot dreigt als een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek. Ze kunnen hun schulden niet meer betalen en komen aan het infuus te liggen van het IMF. Alleen zitten ze in de euro, zodat ze niet, zoals Latijns-Amerikaanse landen, hun munt even kunnen vervangen – één nieuwe peso voor honderd oude.

Het enige wat ECB-president Christine Lagarde kan doen: de woorden herhalen die Mario Draghi tien jaar geleden uitsprak. ‘Within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me... it will be enough’ (‘Met het mandaat dat we hebben staat de ECB klaar om alles te doen om de euro te redden. En, geloof me... dat zal voldoende zijn.’)

Toen hielp het, ook omdat Draghi de woorden meteen vertaalde in daden. Er werd een fonds opgericht met de naam Outright Monetary Transactions (OMT) dat onbeperkte middelen kreeg om obligaties van zwakke eurolanden op te kopen. Er rest nu weinig anders, ondanks de hoge inflatie die de ECB eigenlijk dwingt de periode van gratis geld te stoppen.

Er zijn maar twee alternatieven. De een is een politieke unie of federaal Europa, waarvoor op dit moment ondanks het gezamenlijke optreden tegen Poetin nog minder maatschappelijk draagvlak is dan tien jaar geleden. De ander is alsnog de eurozone te laten imploderen, wat populisten misschien als muziek in de oren zal klinken maar tot een economische crisis van ongekende omvang en massale verarming zal leiden.

Voorlopig rest niets anders dan te blijven roken totdat Poetin weg is, de stikstof is geruimd, iedereen twee huizen heeft, en alle vluchtelingen zijn ingeburgerd. Het laatste wat iedereen wil, is dat de roker een onruststoker wordt.