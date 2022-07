Kan de euro zakken naar 80 dollarcent?

Somberaars, zwartkijkers en doemdenkers hebben de wind in de zeilen. Zolang de pandemie en de oorlog in Oekraïne zich voortslepen, verkopen onheilsscenario’s op de financiële markten beter dan ijsco’s op een snikhete stranddag. Het is niet de vraag óf er een recessie komt, maar wanneer. En het is niet de vraag óf de rente omhoog gaat, maar met hoeveel.

Het consumentenvertrouwen kachelt omlaag. De beurskoersen schieten alle kanten op. Het is echter gemakkelijker voor analisten om dood en verdoemenis te prediken dan voor beleggers en handelaren om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Maar Edouard de Langlade, de baas van het Britse maar inmiddels naar Zwitserland verkaste hedgefonds EDL, gokt dat de euro binnenkort nog maar 80 dollarcent waard zal zijn. En hij heeft er ook veel geld op gezet. Mogelijk is hij short gegaan in Italiaanse obligaties – gokken op een koersdaling – en die afgedekt met een longpositie op Duitse en Nederlandse obligaties. Hij denkt dat de muntunie op apegapen ligt nu de inflatie uit de hand loopt, prijsstijgingen en gastekorten de publieke onvrede voeden, Duitsland wegzakt in een recessie en Italië in een politiek vacuüm verkeert.

De Langlade heeft 750 miljoen euro in kas. En hij speculeert dat er veel geld te verdienen valt bij een ineenstorting van de eurozone. In 2012, toen hij nog een ander hedgefonds had, Moore Capital, lukte het niet door Draghi’s toverformule whatever it takes, maar nu is de muntunie veel kwetsbaarder.

De euro is gedoemd weg te glijden in een zogenoemde berenmarkt, waardoor de koers steeds verder wegzakt, zei hij volgens persbureau Bloomberg in een bijeenkomst met zijn belangrijkste cliënten. ‘Europa staat aan de rand van de afgrond en de muntunie kan ieder moment uiteenvallen.’

De renteverhogingen van de Fed leiden ertoe dat heel veel beleggers de euro inruilen voor de dollar. Onlangs was de euro al even minder dan 1 dollar waard. Als de euro zou wegzakken naar 80 eurocent, zou dat een dieptepunt zijn.

Als tegenzet scherpt de ECB op dit moment een wapen dat moet voorkomen dat hedgefondsen als EDL hun destructieve werk zullen doen. Het transmissiebeschermingsinstrument geeft de centrale bank in Frankfurt de mogelijkheid obligaties van zwakke eurolanden op te kopen als er wanorde dreigt. In de praktijk is dat het geval als het renteverschil tussen de sterke en de zwakke eurolanden – de spread – oploopt tot 3 of 4 procent. Als de politieke wil of het maatschappelijk draagvlak te klein wordt om de eurozone bijeen te houden, kan dat nog een reddende engel zijn.

Edouard de Langlade hoopt dat zijn via Bloomberg gelekte woorden anderen inspireren en een selffulfilling prophecy worden. Als er in de financiële wereld één schaap over de dam is, zal de rest van de kudde volgen en kan de ECB zijn borst natmaken. Gelukkig heeft hij niet altijd gelijk. In februari van dit jaar gokte hij op een totale ineenstorting van de Russische roebel. Dat is hem duur komen te staan, na jaren van zeer winstgevende acties.

Somberaars hebben net zo vaak ongelijk als rasoptimisten.