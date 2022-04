Kan de cryptojeugd de financiële gerontocratie omver werpen?

Het is oorlog in de haute finance. Het is een strijd die misschien minder bloedig is dan die tussen Rusland en Oekraïne, maar niet minder heftig. De cryptojeugd wil via een echte revolutie de ‘financiële gerontocratie‘ omver werpen omdat die de opmars van het digitale geld belemmert.

Voorganger in de strijd is de orthodoxe bitcoin-gelovige Peter Thiel, mede-oprichter van de online betaaldienst PayPal en voormalig bestuurslid van Facebook. Hij heeft machtige bondgenoten, zoals de meer pragmatische Elon Musk. Op het bitcoin-wereldcongres in Miami van vorige week verklaarde Thiel de oorlog aan de atheïsten die niet in crypto geloven. Hij riep de crypto-beweging op terug te schieten op deze ketters.

En daarbij richtte hij het vizier met name op de 91-jarige supermiljardair Warren Buffett en de rest van de ‘financiële gerontocratie’. Met leden als voorzitter en ceo Larry Fink (69) van Blackrock – met 10 biljoen de grootste vermogensbeheerder ter wereld – en Jamie Dimon (66), de baas van JP Morgan Chase, de machtigste bank ter wereld.

Thiel, zelf 54, denkt dat de bitcoin allang meer dan een ton waard zou zijn geweest en verder zou opstomen naar de 1 miljoen als de tegenstanders, zoals Buffett, die vernieuwing van het financiële systeem niet zouden blokkeren. Buffett noemde de bitcoin ooit ‘rattengif in het kwadraat’. Thiel denk dat zij crypto als een bedreiging zien voor hun spelletje waarmee ze goud geld verdienen.

De buitenwereld moet blijven geloven dat beleggen een complexe bezigheid is die expertise vereist zodat ze hun provisies kunnen blijven binnenhalen. Thiel, zelf miljardair, noemde het orakel van Omaha, zoals de bijnaam van Buffett luidt, de ‘sociopathische opa uit Omaha’, een deerniswekkende figuur die zijn tijd heeft overleefd.

Meestal zijn multimiljardairs aardig tegen elkaar. Ze moeten solidair zijn in het gevecht tegen de politieke klasse die tracht hun die miljarden te ontnemen. Maar daar heeft Thiel geen boodschap aan. Voor hem is mede-miljardair Buffett ‘de allergrootste vijand’. En dat geldt ook voor zijn bondgenoten Jamie Dimon (‘persoonlijk denk ik dat de bitcoin waardeloos is’) en Larry Fink (‘onder onze klanten is er weinig vraag naar die crypto-dingen’).

Thiel ziet de zogenoemde esg-beweging – de duurzame beleggers die milieu, mens en maatschappij hoog in het vaandel hebben – als de vijfde colonne van de financiële gerontocratie. Zij bestrijden de bitcoin, omdat voor het delven gigantische hoeveelheden energie nodig zijn. Voor Thiel zijn cryptovaluta ‘de kanarie in de kolenmijn’. ‘Zij waarschuwen wat gaat komen. Zij maken duidelijk dat de centrale banken failliet zijn en het einde van het fiatgeld aanstaande is.’

Met dat laatste bedoelde hij het huidige geldsysteem dat is gebaseerd op vertrouwen en niet meer op intrinsieke waarde zoals gouddekking. Op het belangrijkste bitcoincongres van het jaar strooide Thiel met biljetten van 100 dollar, zoals Jezus van Nazareth ooit brood en vissen uitdeelde, als bewijs dat dit geld waardeloos is.



Wie wint weet niemand. Maar zoals de geschiedenis leert, zijn godsdienstoorlogen de gevaarlijkste. En met een ongeleid projectiel als Thiel de meest explosieve.