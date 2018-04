Kan China de VS financieel ruïneren?

Naast de Koude Oorlog tegen Rusland voert hij nu een handelsoorlog tegen China. Er zijn analisten die er een briljante strategie in zien zoals Raoul Leerling van ING die woensdag op de opiniepagina in deze krant meldde 'dat Trump ons allemaal te slim af is'. Omdat de export naar de VS voor de Chinese economie vijf keer zo belangrijk is als omgekeerd, kiezen de Chinezen eieren voor hun geld.



Nu is Trump en slimheid tot nu toe een contradictio in terminis gebleken - of slimheid moet worden afgemeten aan de mate van chaos.