Kampt Philips met een lekke defensie en blunderende doelman?

Als Frans van Houten trainer van PSV was geweest, zou hij vlak voor het begin van het cijferseizoen zijn ontslagen. Maar Van Houten is ceo van Philips. En zoals bekend hebben Philips en PSV behalve in de naamgeving van de club en het stadion in Eindhoven nauwelijks iets met elkaar te maken.

Nadat Philips het besliscentrum naar Amsterdam verplaatste, werd ook steeds meer afstand genomen van de club die het bedrijf heeft opgericht. Sinds 2016 prijkt de naam van Philips niet meer op het shirt van PSV, maar die van Brainport Eindhoven. Philips is nu een van de sponsors in plaats van de sponsor.

PSV heeft al een prijs gewonnen. Dat zit er voor Philips niet in. Van Houten moest maandag dramatische resultaten over het eerste kwartaal bekendmaken, waardoor Philips in de degradatiezone van de AEX is terechtgekomen.

Onder Van Houten is het concern volledig ontmanteld en rust het op één poot. Dat is zorgtechnologie, zoals Philips zijn brede scala van medische en zorg apparatuur noemt. Gezien de wereldwijde vergrijzing en de toenemende mogelijkheden voor medische ingrepen is dat potentieel een enorme groeimarkt. Maar het is ook een riskante markt. En Philips heeft de gevaren onderschat nu er geen andere bedrijfstakken meer zijn die klappen kunnen verzachten.

Maandag meldde Philips dat in het tweede kwartaal een verlies werd geleden van 152 miljoen euro. Grootste zorgenkind is nog altijd de productie van apparaten tegen slaapapneu die in de VS worden gemaakt. Bij de apparaten is er wat mis met het geluidsdempende schuim. Dat kan afbrokkelen en er kunnen gassen vrijkomen waardoor gezondheidsschade ontstaat. Philips heeft al miljoenen van die apparaten moeten terugroepen. De Amerikaanse zorgautoriteit FDA heeft aanwijzingen dat Philips al in 2015 op de hoogte van het euvel zou zijn geweest. Daarom is de Amerikaanse Justitie een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

In de VS kan dat leiden tot enorme schadeclaims. In totaal heeft Philips al bijna één miljard euro aan verliezen moeten slikken. Ook andere apparaten van Philips blijken manco’s te hebben, zoals beademingsapparaten die kunnen uitvallen en defibrillatoren die niet goed plakken. Daarnaast heeft Philips door de lockdowns in China moeite om aan onderdelen te komen, zoals voor de productie van echoapparaten. Deze opeenstapeling van rampspoed heeft ertoe geleid dat het aandeel is in één jaar tijd in waarde is gehalveerd van ruim 50 euro tot nu minder dan 25 euro.

Van Houten zoekt naarstig naar strohalmen om zich aan vast te houden. Zo zou eind dit jaar 90 procent van de apneu-apparatuur moeten zijn gerepareerd en kan de productie van nieuwe weer worden begonnen. Daarnaast loopt de afzet van mri-scanners en elektrische tandenborstels en scheerapparaten wel goed.

Oftewel: Philips heeft nog twee nuttige middenvelders, maar er zijn geen spitsen meer die een goal kunnen maken en er is een lekke verdediging met een blunderende doelman. Er zijn voetbalcoaches om minder ontslagen. Voorlopig mag Van Houten zijn contract uitdienen.