Kamerleden woest op KLM om schenden afspraken steun, Kaag laat maatregelen onderzoeken

Een KLM-vliegtuig op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Onder meer de PvdA, het CDA, D66 en de VVD willen weten welke mogelijkheden de overheid daarvoor heeft. Ook werd donderdag in het debat over de staatsdeelnemingen herhaaldelijk de vraag gesteld of de overheid KLM in de toekomst nog wel steun zou moeten bieden als er weer een crisis uit zou breken. Het kabinet had eerder ‘staatsagent’ Jeroen Kremers aangesteld om mee te kijken bij KLM zolang het bedrijf overheidssteun genoot. Die steun is alweer terugbetaald.

Maar Kremers concludeerde deze week in zijn laatste rapport dat het gezag van de overheid schade heeft opgelopen doordat KLM de steunvoorwaarden schond. Kremers valt vooral over een winstdelingsregeling voor het personeel over 2022. Daarnaast vindt hij dat KLM nog te weinig heeft gedaan tegen belastingontduiking door vliegend personeel.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageerde fel. ‘KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid en daar moet een einde aan worden gemaakt.’ Hij wilde van minister Sigrid Kaag van Financiën weten of ze bereid is juridische stappen tegen KLM te nemen.

Kaag is teleurgesteld in KLM. ‘We hadden beter mogen verwachten.’ Maar als het gaat om verdere stappen wil ze eerst uitgezocht hebben of die juridisch wenselijk en haalbaar zijn. Hiervoor schakelt ze een juridisch adviseur in. Kaag hoopt de Kamer nog voor de zomer te kunnen informeren.