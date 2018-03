Kamerleden storten zich als wolven op ING-bestuurder Van der Veer tijdens gesprek over topsalarissen

'Verschrikkelijk dilemma'

We wilden niet dat klanten weg zouden lopen en medewerkers nog ongelukkiger zouden worden Jeroen van der Veer

In uiteenlopende bewoordingen probeert Van der Veer daarna, overduidelijk tevergeefs, over te brengen dat mannen en vrouwen zoals hij, die beslissen over de topsalarissen van grote internationale ondernemingen, in Nederland met een 'verschrikkelijk dilemma' kampen.



Van der Veer kreeg de publieke opinie inclusief de politiek over zich heen door een besluit dat in zijn ogen noodzakelijk is om ING, waar bijna drie op de vier werknemers niet Nederlands zijn, internationaal succesvol te laten zijn. Bovendien is dat besluit genomen in nauw overleg met het ministerie van Financiën midden in de crisis, in 2010. Als de crisis voorbij zou zijn, spraken de staatsgesteunde bank en het kabinet toen af, zou het salaris van de ING-topman of -vrouw het middelste salaris worden van de grootste Europese bedrijven. 'Omdat dat al was afgesproken, is er nu geen intensief contact geweest met Financiën', zegt Van der Veer. 'Achteraf gezien een fout.'