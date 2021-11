Kamer van Koophandel: veel zorgen bij ondernemers

Horeca-ondernemer Arjen Schrama van Wagamama kijkt toe bij een chef in de keuken van de vestiging op Amsterdam CS. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De KvK peilde de stemming van ondernemers in september, toen de meeste coronamaatregelen bijna of al geheel waren opgeheven. KVK-adviseur Gé Gijsen verwacht dan ook dat het aantal ondernemers dat in de problemen komt, toeneemt. Hij heeft dagelijks ondernemers aan de telefoon die het lastig hebben. Sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen zijn die telefoontjes met tientallen per dag toegenomen. Het zijn vaak emotionele gesprekken, zegt Gijsen.

De helft van de ondernemers zegt dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op hun bedrijf, vooral in omzet en winst. Van de ondernemers met een gedaalde omzet kampt een kwart met een daling van meer dan 50 procent. 15 procent van de ondernemers heeft last van stress of slapeloosheid.

Grotere verschillen

Toch groeit bij een op de vijf ondernemers het bedrijf. Van die ondernemers heeft het gros geen last van de coronacrisis, of profiteert er zelfs van. Vooral de grotere bedrijven zijn positief gestemd. Van de ondernemingen met meer dan tien werknemers groeit ruim 40 procent en verkeert slechts 3 procent in zwaar weer. Over het geheel genomen steeg de tevredenheid van ondernemers over hun situatie ten opzichte van vorig jaar, maar de onderlinge verschillen worden groter.

In de horeca zijn de ondernemers het meest somber – en dat dus tijdens de versoepelingen. Hoewel ze er in september positiever in staan dan een jaar daarvoor, heeft bijna 70 procent van deze ondernemers het privévermogen zien afnemen. Eenderde van de horeca-ondernemers heeft betaalachterstanden of schulden. Van de horecaondernemers twijfelt een kwart weleens of ze nog door willen.

‘Het is dramatisch.’ Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, spreekt veel radeloze ondernemers. ‘In de horeca- en evenementenbranche hebben ze zeven weken gehad om weer op te starten. Die mensen halen de banden met hun leveranciers aan, proberen hun personeel wat extra’s te bieden om ze aan zich te binden. En dan valt alles weer weg. Net als het virus gaan de stress en slapeloosheid van deze ondernemers naar een piek.’

Extra hypotheek

Juist omdat het er aan het einde van de zomer gunstig uitzag, besloten veel ondernemers om ‘nog maar een extra hypotheek’ te nemen om hun zaak overeind te houden, zegt Visser. ‘Nu ontstaan er bij hen veel zorgen hoe ze die schulden ooit terug kunnen betalen. Voorheen kwamen ze er vaak nog wel uit met leveranciers, die lastminute moesten worden afgebeld. Maar die hebben nu ook geen vet meer op de botten.’

Dat probleem herkent Riemer Rijpkema. Hij is directeur van CLC-VECTA, een kennisplatform voor zakelijke evenementen. ‘Er komt een hele keten tot stilstand van logistiek, techniek, catering, belettering, noem het maar op. Wie gaat het verlies voor z’n rekening nemen? De schulden die ontstaan, dat gaat om aanzienlijke bedragen. Daar ontstaat veel persoonlijk leed.’