Kamer roept om voltijdsbonus, al zitten daar juridische haken en praktische ogen aan

Personeel van basisschool de Plotter in Zutphen vergadert voor aanvang van het schooljaar. Beeld Marcel van den Bergh

Wat is het kabinet precies van plan?

Om werknemers aan te moedigen meer te gaan werken, overweegt het kabinet een zogenoemde voltijdsbonus in te voeren. Die zou moeten helpen om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, met name in de zorg en het onderwijs. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen maande de Tweede Kamer het kabinet om vaart te maken met deze stimulerende maatregel: een Kamermeerderheid schaarde zich achter een motie van D66 en VVD om nog dit kalenderjaar ‘met concrete acties’ te komen. Hoe de voltijdsbonus er precies uit moet komen te zien, is nog onduidelijk.

Dat de arbeidsmarkt met grote personeelstekorten kampt, mag inmiddels duidelijk zijn. Volgens uitkeringsinstantie UWV waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 44 procent meer vacatures dan een jaar eerder. In alle 92 beroepsgroepen die het UWV onderzocht, is inmiddels sprake van krapte – een record.

Het idee om de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken voor medewerkers die meer uren werken, ligt al langer op tafel. In 2020 zei toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat hij met werkgevers en werknemers zou bespreken of een voltijdsbonus de zorgsector zou kunnen helpen. Later dat jaar schreef het kabinet te verwachten dat de effecten ervan gering zouden zijn, omdat de keuze om meer te werken ‘samenhangt met meerdere factoren’.

Hoeveel Nederlands werken momenteel in deeltijd?

In 2021 hadden ongeveer 9,3 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar een betaalde baan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Al jaren werkt ongeveer de helft van deze werkzame beroepsbevolking in deeltijd. Van de mannen werkt 28 procent minder dan 35 uur per week, van de vrouwen 70 procent. Gemiddeld duurt de werkweek van een werknemer 30,9 uur. In de zorg, het onderwijs en de horeca lag het percentage deeltijdwerkers het hoogst.

Europees gezien eindigt Nederland steevast hoog op de lijst van landen met de meeste deeltijdwerkers, al zijn de verschillen met bijvoorbeeld buurlanden Duitsland en België klein. Daar staat tegenover dat relatief veel Nederlanders een baan hebben: 72,2 procent van de 15- tot 75-jarigen. In Griekenland, dat van alle Europese landen met 40,1 uur de langste gemiddelde werkweek kent, ligt het aantal werkenden juist laag.

Is zo’n voltijdsbonus juridisch mogelijk?

Een extraatje voor voltijdswerkers botst met de Wet onderscheid arbeidsduur. Daarin staat dat het maken van onderscheid ‘op grond van een verschil in arbeidsduur’ verboden is. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde vorig jaar dat de voltijdsbonus daarom alleen is toegestaan als er ‘een heel goede reden’ voor is – en die is er volgens het College niet. Als de voltijdsbonus niet wordt uitgekeerd aan mensen die reeds voltijds werken, zou de maatregel bovendien indirect mannen discrimineren.

Toch is premier Rutte hoopvol. Volgens hem heeft de Raad van State aangegeven dat het invoeren van de voltijdsbonus te rechtvaardigen is. ‘We moeten dat nog wel even heel precies op papier zetten’, zei hij donderdag tijdens het debat.

Neemt een voltijdsbonus de krapte op de arbeidsmarkt daadwerkelijk weg?

Meer werken is volgens ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN dé kortetermijnoplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Als het meer zou lonen, zouden 500 duizend deeltijdwerkers meer uren willen maken, becijferden de organisaties. Twee weken geleden pleitten zij er daarom voor bij cao-onderhandelingen een terugkeer naar de 40-urige werkweek te bespreken.

Voor de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn, zal een voltijdsbonus echter niet het verschil maken, verwacht Wieteke Graven, oprichter en voorzitter van stichting Het Potentieel Pakken, die zich inzet om de contractgrootte van werknemers in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang te vergroten. ‘Een financiële prikkel wordt wel steeds belangrijker’, zegt Graven. ‘Maar mensen willen vooral meer werken als hun baan plezierig is, doordat ze een prettig rooster hebben, aandacht krijgen en autonomie in hun werk hebben. Dat krijg je niet met alleen een voltijdsbonus.’

Graven ziet dat de aandacht voor het personeelstekort het afgelopen half jaar flink is toegenomen. Maar mensen overhalen om meer te gaan werken, kost volgens haar meer tijd. ‘We hebben met elkaar de afgelopen tientallen jaren een norm gecreëerd van deeltijdwerken’, zegt Graven. ‘Dat is morgen niet ineens anders.’