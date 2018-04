Kabinetsplan 'schendt rechten gehandicapten', College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek

'Loondispensatie'

Steen des aanstoots is de door het kabinet voorgestelde 'loondispensatie', het privilege voor werkgevers om gehandicapten alleen te betalen voor hun 'daadwerkelijke productiviteit', zoals Van Ark het uitdrukt. Een voor 50 procent productieve gehandicapte zou dan van zijn werkgever nog maar 50 procent van het minimumloon krijgen, de rest vult de gemeente aan. Nu nemen werkgevers nog het volledige loon voor hun rekening - veelal op bijstandsniveau - en krijgen ze een vergoeding voor de lagere productiviteit , loonkostensubsidie geheten.



Een voordeel van loondispensatie, vindt het kabinet, is dat gehandicapten die minder dan vijf dagen per week werken er qua inkomen op vooruitgaan. In de oude situatie kreeg een gehandicapte die drie dagen per week werkte betaald tot bijstandsniveau, in dit geval 70 procent van het minimumloon. In de nieuwe situatie levert een driedaagse werkweek de gehandicapte rond de 90 procent van het minimumloon op. Een gehandicapte die half zo productief is als niet-gehandicapte collega's gaat er per jaar ruim 3.000 euro op vooruit, rekent Van Ark voor. Alleen gehandicapten die vijf dagen per week werken houden hetzelfde inkomen.