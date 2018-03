Kabinet wil salarisverhoging ING-topman toch voorkomen: minister Hoekstra ziet mogelijkheden

Als de aandelen omhooggaan wordt ook zijn salaris hoger

In het weekend maakte GroenLinks al bekend dat het werkt aan een spoedwet die de salarisverhoging moet voorkomen. De partij wil in de huidige bonuswet laten opnemen dat het vaste salaris niet in de vorm van aandelenpakketten mag worden uitgekeerd. De partij wil daarnaast verplichten dat de minister van Financiën elke salarisverhoging toetst bij de zogeheten systeembanken - banken die zo groot zijn dat ze door de overheid op de been zullen worden gehouden als ze in problemen komen.



Klaver wil de wet nog deze week klaar hebben, zodat die vrijdag naar de Raad van State kan voor advies. Vervolgens zouden de Tweede en de Eerste Kamer zich er nog voor 23 april over moeten uitspreken, voordat de aandeelhoudersvergadering van ING zich over de salarisverhoging buigt.



Met de nieuwe wet wil GroenLinks voortborduren op de maatregelen tegen exorbitante bonussen bij de banken, die in 2015 al werden ingevoerd met unanieme steun van het parlement. Dat is een kansrijke route, denkt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Hamers krijgt geen pure bonus, maar bovenop zijn vaste salaris van 1,75 miljoen een salarisverhoging in de vorm van aandelen. Als de aandelen omhooggaan wordt dus ook zijn salaris hoger.