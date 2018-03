Kabinet wil leasen van fietsen aantrekkelijker maken door eenvoudige regelgeving

Een elektrische fiets van bijna tweeduizend euro kost met een bijtellingstarief van vier procent netto slechts 33 euro per jaar, schrijven de organisaties in een gezamenlijk rapport. Volgens hen is staatssecretaris Snel van Financiën bereid om een lager tarief te overwegen. Een woordvoerder van de bewindsman zegt echter dat over een nieuw leasetarief nog geen beslissing is genomen.



De belangenverenigingen reageren verheugd op het fietsplan van Snel. Ze zijn blij dat de overheid de fiets van de zaak weer aantrekkelijker wil maken, nadat kabinet-Rutte I in 2011 het zogeheten bedrijfsfietsenplan afschafte. Daarmee konden werknemers een fiets kopen van hun brutoloon. De nieuwe fiscale regels voor de leasefiets moeten in 2020 ingaan.