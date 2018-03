Kabinet gaat verder dan verwacht met nieuw besluit rond gaswinning Groningen: uiteindelijk helemaal naar nul

Leveringsproblemen

Om te voorkomen dat er grote leveringsproblemen ontstaan, wordt voor 500 miljoen euro een nieuwe stikstofinstallatie gebouwd in Zuidbroek. Daar kan hoogcalorisch gas uit het buitenland worden omgezet in laagcalorisch gas dat geschikt is voor gebruik in Nederland. Dat levert vanaf oktober 2022 een besparing van 7 miljard kuub op die niet meer uit het Groningse veld hoeft te worden gewonnen. De kosten van deze nieuwe installatie worden doorberekend aan de Nederlandse huishoudens via hogere transportkosten op de gasrekening.



Eerder dit jaar maakte minister Wiebes al bekend dat alle industriële grootverbruikers van Gronings laagcalorisch gas uiterlijk in 2022 moeten zijn overgeschakeld op hoogcalorisch gas of op andere, duurzame bronnen. In totaal gaat het om 170 bedrijven. Dat scheelt 4,4 miljard kuub die niet meer nodig is uit het Groningse gasveld. Intussen heeft het Noord-Duitse energiebedrijf EWE beloofd dat het de vraag naar Gronings gas met 1,7 miljard kuub per jaar verlaagt door de bouw van een stikstofinstallatie.