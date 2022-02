Kabinet schrapt het thuiswerkadvies, maar er zal niet meteen een run op de koffieautomaat komen

Volgens TNO wil weliswaar 80 procent van de werkenden vanuit huis blijven werken – 35 procent zou dat graag vrijwel uitsluitend doen, terwijl 21 procent het liefst weer (bijna) elke dag naar de kantoortuin gaat. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Na twee jaar lijkt er een einde te komen aan ‘zoveel mogelijk thuiswerken’, ‘thuiswerken tenzij’ en ‘thuiswerken als het kan’, zoals de opeenvolgende adviezen luidden. Nu de ziekenhuizen leegstromen, kunnen keukentafels worden ingewisseld voor cubicles, en pixels in het Teams-scherm voor collega’s van vlees en bloed. Het kabinet staat op uit de directeursstoel en de werkgever is weer geheel vrij om zijn eigen thuiswerkbeleid vorm te geven.

Volgens Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN zal dat nog niet direct leiden tot een stormloop op de koffieautomaat. Hij verwacht dat waar thuisgewerkt kan worden, dat ook in de toekomst gemiddeld twee dagen per week zal worden gedaan. ‘Er zullen daarbij verschillen zijn tussen bedrijven: het ene zal vol inzetten op thuiswerken en het kantoor alleen nog gebruiken als ontmoetingsplek, het andere zal zijn mensen liever weer dagelijks op kantoor zien.’

Ook werknemers zijn niet eensluidend in hun voorkeuren. Volgens onderzoek dat TNO vorige week publiceerde, wil weliswaar 80 procent van de werkenden vanuit huis blijven werken, maar 35 procent zou dat graag vrijwel uitsluitend doen, terwijl 21 procent het liefst weer (bijna) elke dag de kantoortuin betreedt. Overigens is de bezetting op de werkplek op dit moment nog zo’n 20 procent lager dan voor de pandemie.

Die uiteenlopende wensen kunnen nog weleens tot spanningen gaan leiden, denkt hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen. Donderdag kreeg ze zelf een mail van haar werkgever dat zij en haar collega’s binnenkort weer drie dagen per week op de werkplek worden verwacht. ‘Het zal voor sommige werkenden toch even wennen zijn dat de werkgever nu weer de baas blijkt te zijn. Zij hebben na twee jaar hun leven aangepast op de flexibiliteit van thuiswerken en denken nu: hoe moet het dan met de hond?’

Talent kwijtraken

Werkgevers die hun werknemers straks te weinig vrijheid geven riskeren met de huidige krapte op de arbeidsmarkt talent te verliezen, stelt de hoogleraar. ‘Maar het paradoxale is dat er wel regels nodig zijn om hybride werken te laten slagen.’ Want als de individuele werknemer zelf mag beslissen wanneer hij thuiswerkt, bestaat het gevaar dat er een groep ontstaat van insiders die veel op kantoor zijn, en een van outsiders die altijd thuiswerken. Waarbij het niet moeilijk te raden is wie de mooiste klussen en kansen op promotie krijgt.

Bovendien blijkt uit Amerikaans onderzoek dat werknemers die zelf mogen kiezen massaal op maandag en vrijdag zouden willen thuiswerken. Daar gaan alle voordelen van (mobiliteits)spreiding: dan sta je dus op dinsdag, woensdag en donderdag alsnog met z’n allen in de file, een overvolle trein of kantoortuin. ‘Werkgevers moeten dus wel de leiding nemen’, zegt Stoker. ‘Maar ze moeten dan vooral ook uitleggen waarom ze het zo willen. Eerst was het thuiswerken omdat het moest, dat moet nu niet veranderen in ‘naar het werk komen omdat het moet’.’

Volgens Van der Velde van de AWVN zijn er de nodige argumenten te bedenken om weer naar kantoor te gaan. Het in stand houden van de bedrijfscultuur, bijvoorbeeld, en het stimuleren van creatieve processen. Die hebben volgens de zegsman namelijk flink te lijden gehad onder het grootste thuiswerkexperiment in de moderne geschiedenis. Het nieuwe thuiswerkbeleid zal een ingewikkelde puzzel worden, beaamt hij. Toch verwacht hij dat werkgevers en werknemers er in goed overleg uit zullen komen. Ter onderbouwing wijst hij naar de negentig cao’s waarin inmiddels al voor 1,1 miljoen werkenden afspraken zijn gemaakt over onder meer een thuiswerkvergoeding.