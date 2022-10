Kabinet maakt van warmtenetten publiek eigendom: wat betekent dit en wat zijn de gevolgen?

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie (D66) voor aanvang van de ministerraad. Beeld Freek van den Bergh

Het kabinet maakt met die beslissing een opvallende draai in het denken over de energiemarkt. Voorstanders zien het als een welkome correctie op de neoliberale wind die de afgelopen decennia het energiebeleid heeft bepaald. Als je energie overlaat aan de markt, zou dat het beste zijn voor consumenten, was het mantra. Energiebedrijven en investeerders spreken geschokt over een ‘onteigening’ of ‘renationalisatie’ van de warmtenetten die zij bezitten en beheren.

Hoeveel warmtenetten zijn er en waarom zijn ze zo belangrijk?

In Nederland zijn ruim een half miljoen huizen aangesloten op een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd. Zij hebben geen gasaansluiting maar krijgen via buizen onder de straat warm water geleverd voor hun verwarming en douche.

Binnen het klimaatakkoord is het doel om dat aantal voor 2030 uit te breiden tot ongeveer 1,2 miljoen huishoudens. Het idee is dat het water opgewarmd kan worden met duurzame(re) energie, zoals restwarmte, geothermie, biomassa en zon en wind. Zo bouwt Vattenfall in Amsterdam een gigantische boiler, die kan worden opgewarmd met elektriciteit uit zon en wind op het moment dat daar een overschot van is.

Wie een warmtenet bezit, heeft in wezen dus een belangrijk monopolie op de energievoorziening in een wijk. Nu wil het kabinet niet alleen dat bij alle nieuw te bouwen warmtenetten een meerderheidsaandeel in handen is van een gemeente of een andere publieke aandeelhouder. Ook alle bestaande warmtenetten, waarvan nu ongeveer 90 procent in bezit is van particuliere bedrijven zoals Vattenfall en Eneco, moeten in publieke handen komen. Als de Tweede Kamer met de de nieuwe Warmtewet instemt, zullen die bedrijven na een overgangsperiode hun meerderheidsbelang moeten verkopen aan een publieke partij.

Waarom willen gemeenten zo graag dat het monopolie bij een publieke eigenaar komt te liggen?

Gemeenten hebben het voortouw in operaties waar bestaande woningen ‘van het gas’ gehaald worden. Afgelopen jaren werd duidelijk dat inwoners daar lang niet altijd voor warmlopen. ‘Wij vinden het ingewikkeld dat we bij die projecten tegen burgers zeggen: we willen dat je van het gas afgaat en dan overstapt naar dit bedrijf dat jou warmte gaat leveren’, zegt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). ‘Wij denken dat die weerstand minder wordt wanneer het warmtebedrijf ook in publieke handen is.’ Die publieke eigenaar kan een gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook bestaande publieke warmtebedrijven of provincies.

Van Hooijdonk, die binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorzitter is van de commissie economie, klimaat, energie en milieu, ziet nog een belangrijker argument: ‘Gemeenten moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om de energietransitie in hun gemeente vorm te geven.’ Die vrijheid wordt vergroot als de gemeente het meerderheidsaandeel heeft in een warmtebedrijf. Verder verwachten de gemeenten dat het voor de prijs van energie ook niet slecht is als de meerderheidsaandeelhouder geen winstoogmerk heeft.

Kunnen gemeenten en energiebedrijven niet delen?

De sfeer voor zo’n samenwerking is momenteel niet al te best. Vattenfall waarschuwde de regering al dat in geval van ‘onteigening’ alle investeringsbeslissingen ‘on hold’ worden gezet. Ook Eneco toonde zich zeer bezorgd, net als branchevereniging Energie Nederland en vermogensbeheerder PGGM. De bedrijven stellen dat de keuze van energieminister Rob Jetten (D66) de warmtemarkt ‘op slot gooit’.

De commerciële partijen zeggen dat zij niet van plan zijn om als minderheidsaandeelhouder in te stappen in een warmtebedrijf waar de overheid het voor het zeggen heeft. ‘Het is niet haalbaar om wel kapitaal, kennis en ervaring in te brengen, terwijl de zeggenschap bij een publieke partner ligt.’ Ook is ‘het risico te groot om projecten met een investeringshorizon van 20 tot 40 jaar bloot te stellen aan de onvoorspelbare dynamiek van de lokale politiek en organisaties die weinig ervaring hebben met aanleg, onderhoud, distributie en uitbating van een warmtenet’.

Waarom kiest het kabinet ondanks die waarschuwing nu toch voor de gemeenten?

Minister Jetten ‘begrijpt de zorgen van de energiebedrijven’ en zijn ministerie beseft dat het uitrollen van warmtenetten hierdoor mogelijk vertraging zal oplopen. Maar Jetten denkt dat het voor de energietransitie op lange termijn beter is als lokale overheden zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun warmtenet. Door de overgangsperioden die hij in de wet opneemt, verwacht hij dat bedrijven genoeg tijd hebben om hun investeringen terug te verdienen.

Voor de waarschuwing dat gemeenten het geld niet zouden hebben om de investeringen te betalen, is hij ook niet heel erg onder de indruk. Volgens de minister is er vanuit pensioenfondsen, de Bank Nederlandse Gemeenten en Invest-NL grote interesse om in warmtenetten te investeren. Jetten zegt ook dat hij ‘zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer veel gesprekken heeft gevoerd’ waaruit hem duidelijk is geworden dat een brede politieke meerderheid voor publieke warmtenetten is.

Gaat de wet alleen over eigenaarschap?

Nee. Er is nog een belangrijk onderdeel van de Warmtewet, dat gaat over het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. Nu is het zo dat huizen met een warmteaansluiting niet duurder uit mogen zijn dan huizen met een gasaansluiting. Zeker het laatste jaar, waarin de gasprijzen hard zijn gestegen, leidt dat regelmatig tot frustraties. Warmte is weliswaar goedkoper dan gas, maar de warmteprijs is toch ook hard gestegen.

Als de wettelijke verplichting vervalt om warmte goedkoper aan te bieden dan gas, hoeven warmtebedrijven zich bijvoorbeeld niet meer te verzekeren tegen hogere prijzen. Dat zou met de huidige hoge gasprijzen betekenen dat huishoudens op warmte goedkoper uit zijn. Maar het kan in principe ook betekenen dat warmteklanten in de toekomst (soms) duurder uit zijn dan huishoudens die nog wel op gas zijn aangesloten.