Kabinet: geen verbod voor nachtvluchten en privéjets op Schiphol

Een vliegtuig van Transavia stijgt op vanaf Schiphol. Het kabinet wil de luchthaven niet verplichten om nachtvluchten te schrappen. Beeld Michel van Bergen / ANP

Dat heeft het demissionaire kabinet besloten, melden ingewijden aan de Volkskrant.

Sinds vorige zomer eist het kabinet dat Schiphol een maatje kleiner wordt. De luchthaven mag op termijn geen 500 duizend vluchten per jaar meer uitvoeren vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden. Schiphol moest in twee stappen krimpen: eerst terug naar 460 duizend vluchten en dan naar 440 duizend vluchten.

Het besluit was een forse trendbreuk: Den Haag had de luchtvaart juist decennialang ruim baan gegeven. Na twee potjes juridisch armworstelen tussen vliegmaatschappijen en het kabinet trok het kabinet aan het langste eind. De rechter oordeelde in juli dat het kabinet de luchthaven mag laten krimpen naar 460 duizend vluchten.

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en spoorwegen. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Maar voor de tweede stap, de krimp naar 440 duizend vluchten, is het een ander verhaal. Europese regels schrijven voor dat het kabinet een veel langere weg moet bewandelen, de zogenoemde balanced approach-procedure. Zo moeten alle belanghebbenden – waaronder luchtvaartmaatschappijen, omwonenden en milieuorganisaties – uitgebreid de kans krijgen zich uit te spreken over het plan. Ook moet Brussel zich vervolgens over het plan buigen.

Van die inspraakmogelijkheid werd eerder dit jaar gretig gebruikgemaakt. De grofweg 200 reacties gaven een kraakhelder beeld hoe uiteenlopend de belangen in de drooggelegde Haarlemmermeerpolder zijn. Zo is KLM, de grootste gebruiker van de luchthaven, mordicus tegen. Het meent dat andere maatregelen, waaronder het inzetten van 103 nieuwe toestellen, effectiever zijn om herrie te verminderen.

Opvallend genoeg vond Schiphol juist dat de krimpplannen van het kabinet niet ver genoeg gaan. Het ijverde daarom voor een verbod op nachtvluchten en privéjets. Het is een oproep die veel weerklank vindt bij omwonenden, omringende gemeenten en milieugroeperingen.

Nu blijkt dat het kabinet een definitief krimpplan heeft vastgesteld. Tot een verbod op nachtvluchten en privéjets is het kabinet niet bereid. Ook is het oorspronkelijke krimpplan afgezwakt. De luchthaven hoeft vanaf november 2024 niet meer terug naar 440 duizend vluchten. In plaats daarvan mag het maximaal 452 duizend vluchten uitvoeren.

Met dat besluit breekt een nieuwe fase aan in het slepende krimpdossier. Het definitieve plan gaat vrijdag op de post naar Brussel. Het is dan aan de Europese Commissie om zich over het plan te buigen. Toestemming hoeft Brussel niet te geven voor de krimp, wel toetst het of alle stappen in de procedure correct zijn doorlopen.

Dat het kabinet, ondanks zijn demissionaire status, nu toch doorgaat met de krimp van Schiphol, zij het in afgezwakte vorm, zal de toorn wekken van vliegmaatschappijen. Die vinden dat een dergelijk besluit moet worden overgelaten aan de volgende regering. In Den Haag wordt echter benadrukt dat een volgende regering tot begin 2024 op de rem kan trappen. Als het plan nu echter niet naar Brussel gaat, is het onmogelijk om de capaciteit op Schiphol per november 2024 omlaag te schroeven.