Kabinet bevestigt beperking van export van ASML naar China

Het ASML Experience Centre in Veldhoven. Beeld Raymond Rutting Photography

De maatregelen treffen met name het in Veldhoven gevestigde ASML, de grootste chipmachinefabrikant ter wereld. Eind januari lekte al uit dat Nederland, Japan en de Verenigde Staten een pact hadden gesloten over de exportbeperking van chiptechnologie aan China. Het akkoord moet China in een technologisch isolement drijven.

Door de nieuwe maatregelen mag ASML zijn op een na geavanceerdste chipmachines niet meer zomaar aan Chinese bedrijven verkopen. Voor de ‘extreme ultraviolette’ lithografiemachines (euv), die gebruikt worden om de snelste computerchips ter wereld te maken, gold al zo’n exportverbod. Hetzelfde geldt nu voor de modernere varianten van de ‘diepe ultraviolette’ (duv) lithografische chipmachines. Oudere varianten van dit model mag ASML wel nog steeds verkopen.

Technologisch leiderschap

Het kabinet wil de nieuwe regels voor de zomer in de wet verankeren. Vanaf dat moment moet ASML voor de export van de nieuwere duv-machines toestemming vragen. Schreinemacher schrijft dat dan ‘per geval een specifieke afweging’ gemaakt zal worden. Het kabinet wil in ieder geval het ‘Nederlands technologisch leiderschap’ behouden en voorkomen dat ‘ongewenste strategische afhankelijkheden’ kunnen ontstaan.

ASML is niet verrast door de nieuwe exportbeperkingen. In een reactie laat het technologiebedrijf weten dat de maatregelen naar verwachting geen effect hebben op de financiële prognoses voor dit jaar, al heeft ASML nog niet vernomen bij welke apparatuur het kabinet de grens precies trekt.

Bij de presentatie van de jaarcijfers waarschuwde ASML-topman Peter Wennink eind januari wel voor de gevolgen van dit soort protectionisme. Wennink vreest dat de technologische strijd tussen China en de VS tot verstoringen leidt binnen de chipindustrie, die enorm gebaat is bij wereldwijde handel. Die verstoringen zullen ook in het Westen voelbaar zijn, aldus Wennink. ‘Probeer maar eens een auto te bestellen’, gaf hij als voorbeeld. ‘Dan kom je erachter dat de wachttijd door het tekort aan computerchips twaalf maanden of langer is.’