Kaalslag onder kleine pensioenfondsen: in twintig jaar van ruim duizend naar 268 fondsen

Kaalslag onder de kleintjes

De kaalslag onder de kleintjes heeft alles te maken met de steeds strengere eisen van de toezichthouder. Dat maakt het vinden van geschikte bestuurders soms een onmogelijke opgave.



'Pensioen is een heel specialistische tak van sport', zegt Michaël Deinema van The Pension Rating Agency, een organisatie die vergelijkend warenonderzoek doet in de pensioenwereld. 'Zeker bij beroepen die ver van de financiële sector af staan, kan het lastig zijn om zowel van werkgevers- als werknemerszijde voldoende mensen te vinden met verstand van zaken.'



Een andere oorzaak zijn de hoge uitvoeringskosten. Veel kleine pensioenfondsen, zoals voorheen die van de schoenmakers, zien de kosten per deelnemer de pan uit rijzen. Volgens berekeningen van Deinema bedragen die bij tientallen kleine fondsen meer dan 700 euro per persoon per jaar. Bij grotere fondsen, die efficiënter kunnen werken, is dit vaak minder dan de helft. Die kosten gaan ten koste van het beleggingsrendement, en daarmee ten koste van het toekomstige pensioen van de deelnemers - de werknemers.