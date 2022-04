Nieuws

Kaag: bonus Air France-KLM-baas ‘onbegrijpelijk en ongepast’

Minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt het ‘onbegrijpelijk en ongepast’ dat topman Ben Smith van Air France-KLM een miljoenenbonus in het vooruitzicht is gesteld, terwijl het bedrijf afgelopen jaar een enorm verlies in de boeken zette en staatssteun nodig had om te overleven. Dat zegt Kaag in haar wekelijkse gesprek met RTL Z.