Just Eat Takeaway voorspelt winst dit jaar, maar ziet bestellingen wereldwijd teruglopen

Bij de beursgang van zijn onderneming Just Eat Takeaway in 2016 arriveerde topman Jitse Groen in stijl: als koerier van zijn Nederlandse dochterbedrijf Thuisbezorgd.nl. Beeld ANP

Ondanks een sterke eindsprint in de tweede helft van 2022 zag Just Eat Takeaway (JET) het aantal bestellingen afnemen in vergelijking met de voor maaltijdbezorgers lucratieve coronajaren. Toch voorziet het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl voor 2023 een winst van 225 miljoen euro. In 2021 leed JET nog een verlies van 350 miljoen euro.

Topman en oprichter Jitse Groen onderstreepte woensdag bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2022 vooral de veerkracht van zijn bedrijf. Een verlies van 134 miljoen euro in de eerste zes maanden werd omgebogen in een plus van 150 miljoen, waardoor over 2022 na afschrijving van belastingen en kosten een bescheiden winst van 16 miljoen euro kon worden genoteerd.

Just Eat Takeaway zag het aantal bestellingen wereldwijd met 12 procent afnemen. De totale waarde daalde met 2 procent. Alleen in Noord-Europa boekte JET in het vierde kwartaal een lichte groei van 3 procent. Groen: ‘In Nederland zaten we in het vierde kwartaal van 2021 nog in een lockdown. Die was uiteraard een stimulans voor alle maaltijdbezorgers. Daarna zagen we een terugval, toen mensen weer naar restaurants konden gaan.’

Analisten veronderstelden dat Just Eat Takeaway ook had geprofiteerd van het WK voetbal, maar Groen had het aantal bestellingen tijdens dat evenement niet spectaculair zien groeien. ‘Het Nederlands elftal speelde weliswaar vijf wedstrijden en op die dagen zagen we meer orders, maar we moeten de impact van zo’n toernooi vooral niet overdrijven.’

Inflatie

Just Eat Takeaway zegt de effecten van de inflatie nog niet te merken, hoewel het concern ook in Nederland haar prijzen heeft verhoogd. Zo moeten restauranthouders een hogere commissie betalen voor het bezorgen van de maaltijden. ‘Daar waren ze niet blij mee, maar ze zijn niet weggegaan bij ons’, aldus Groen. ‘We zijn nog steeds goedkoop.’

Zo profiteert JET dubbel, want ook de maaltijden zijn door de inflatie duurder geworden. Toch blijven consumenten volgens Groen maaltijden bestellen, ook al zijn ze eveneens meer geld kwijt aan hun boodschappen en energielasten. ‘Soms wordt het beeld geschetst dat we in Europa verdrinken in de inflatie, maar we zien dit zeker in Nederland en Duitsland niet terug in het consumentengedrag.’

Just Eat Takeaway wil nog altijd af van de Amerikaanse dochteronderneming Grubhub. Die overname bleek een sof: JET heeft al miljarden euro’s moeten afschrijven, waarna de directie mede onder druk van activistische aandeelhouders Grubhub in de etalage zette. Maar de inflatie heeft investeerders behoedzaam gemaakt. ‘Er zijn op de Amerikaanse markt niet veel mensen meer met geld’, aldus Groen. ‘Het is een gecompliceerd proces.’

Koerssprong

Just Eat Takeaway verwacht vanaf de tweede helft van dit jaar de winst te verhogen tot 225 miljoen euro. Beleggers reageerden verheugd: op de Amsterdamse beurs schoot het aandeel van JET in de Midkap woensdag met 13 procent omhoog.

Heeft Groen zijn strategie aangepast door meer naar winstgevendheid te kijken dan naar schaalvergroting? ‘Zeker niet, want we willen nog veel meer klanten bereiken. In Nederland zitten we op een penetratie van 40 procent, waarom niet 80 procent? In Duitsland is de penetratie 20 procent, ook dat percentage kan worden verdubbeld. We zullen ook dit jaar blijven groeien.’