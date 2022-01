Just Eat Takeaway groeit minder hard door pandemie, ‘maaltijdbezorging is een marathon’

Bezorgers van Thuisbezorgd.nl in Amsterdam wachten buiten op hun bestellingen. Beeld Els Zweerink

Over het afgelopen jaar komt de bedrijfsmarge van JET uit tussen min 1 en min 1,5 procent. ‘Het is in in deze branche nog lastig om winstgevend te zijn’, zegt oprichter en ceo Jitse Groen woensdag in een toelichting op de cijfers over het vierde kwartaal van 2021. ‘Ons bedrijf is nu zes keer groter dan twee jaar geleden. In Nederland, Duitsland en Canada boeken we al winst. We hadden ook in Engeland al winstcijfers kunnen presenteren, maar we kiezen voor extra investeringen. Maaltijdbezorging is geen sprint, maar een marathon.’

In het derde kwartaal groeide JET nog met 25 procent, de stagnatie in het vierde kwartaal kwam voor Groen niet als een verrassing. ‘We wisten dat 2021 mede door de coronacrisis het piekjaar in de verliezen zou zijn. Door de lockdowns zijn veel kantoren onderbezet en wij merken dat meteen aan het aantal bestellingen van lunches of maaltijden bij overwerk.’

Groen kondigde aan dat de verliezen over 2022 worden teruggebracht, al zal JET dan nog steeds in de min staan. De beleggers waren niet onder de indruk. Bij de opening van de beurs in Amsterdam zakte het aandeel JET met 0,8 procent. Vooral de groei van Just East Takeaway in Amerika blijft met 6 procent in het vierde kwartaal (en 19 procent over 2021) een stuk lager dan in Europa. Groen voelt de druk van de aandeelhouders die de waarde van het aandeel te laag vinden.

Prooi voor Amerikaanse spelers

In oktober drong de activistische aandeelhouder Cat Rock aan op de verkoop van Grubhub, omdat JET zich met die overname zou hebben vertild aan de Amerikaanse markt. In de Verenigde Staten is JET een kleine speler. Analist Nico Inberg van De Aandeelhouder constateerde dat Just Eat Takeaway zelf een prooi kon worden voor de grote Amerikaanse maaltijdbezorgers. ‘DoorDash of Uber Eats zouden het bedrijf kunnen overnemen, Groen is onvoldoende baas in eigen huis om dat tegen te gaan.’

Aanvankelijk wees Groen een verkoop van Grubhub af, omdat het Amerikaanse bedrijf pas recent is overgenomen. Woensdag stelt hij zich terughoudender op. ‘Catrock vroeg ons niet om Grubhub te verkopen, dat bedrijf ziet een derde eigenaar als een betere oplossing. We zoeken naar verbetering in Amerika, het kan een sterke partner zijn of iets anders. Grubhub is zestig procent groter dan voor de pandemie, maar we zijn gewend om de nummer één te zijn in deze sector. In de Verenigde Staten hebben we meerdere uitdagingen.’

Groen zoekt het ook dit jaar in schaalvergroting. In Canada is JET ook marktleider en heeft het een eigen dienst en netwerk voor het bezorgen van boodschappen opgezet. In Nederland is het dringen op die markt. Supermarktketen Jumbo kondigde onlangs een samenwerking aan met de flitsbezorgers van Gorillas. Zou Albert Heijn een optie kunnen zijn voor JET? Groen: ‘Ook wij werken met de La Place-restaurants van Jumbo, maar Albert Heijn is een mogelijkheid. We hebben meerdere opties, ook in Nederland.’