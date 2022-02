Jumbo zet in op online en schuift in topstructuur

Een kassa bij een Jumbo-filiaal. Beeld ANP

In de nieuwe opzet verdwijnt de Raad van Bestuur. In plaats daarvan blijft alleen een directie, geleid door de huidige bestuursvoorzitter Frits van Eerd, en een uitgebreide Raad van Commissarissen over. Financieel topman Ton van Veen gaat naar de Raad van Commissarissen, zodat hij zich meer kan toeleggen op de ontwikkeling van HEMA en de samenwerking tussen Jumbo en Gorillas. HEMA werd vorig jaar overgenomen door de familie Van Eerd, die ook Jumbo bezit. Ook bestuurslid Colette Kloosterman-Van Eerd gaat naar de Raad van Commissarissen, waar ze teams voor personeelsbeleid en commerciële strategie zal aansturen.

Een woordvoerster van Jumbo laat weten dat de keten geen extra kosten voor de bezorging van onlinebestellingen wil gaan rekenen, om zo de drempel voor klanten zo laag mogelijk te houden. Bezorging van boodschappen kost de supermarkten vooralsnog meer geld dan het oplevert, dus zoekt het bedrijf naar andere manieren om te verdienen aan zijn websuper of app. Daarbij denkt Jumbo aan het verzilveren van data over het digitale verkeer op zijn site en app. Daarnaast bieden de app en sites ook mogelijkheden om te verdienen aan adverteerders.

In 2021 steeg de omzet van Jumbo met 2 procent tot 9,9 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 139 miljoen euro, wat iets minder is dan in het voorgaande jaar. Het bestuur hamert er in het jaarverslag op dat er forse investeringen in onlinekanalen voor verkoop nodig zijn. De opbrengst van deze zogeheten e-commerce groeide vorig jaar met 30 procent tot 650 miljoen euro.