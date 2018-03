Jumbo hijgt Albert Heijn in de nek. Waarom is juist Jumbo de één na grootste geworden?

Nee, een gezellig Brabants familiebedrijfje was Jumbo in 2008 niet meer. Met een omzet van 1,5 miljard euro was de supermarktketen, eigendom van de Veghelse familie Van Eerd, ook toen al een redelijke speler in het Nederlandse supermarktlandschap. Toch deed Jumbo qua grootte onder voor concurrenten C1000, Super de Boer, Plus en Aldi. Boven iedereen uit torende Albert Heijn, dat een derde van de markt in handen had.